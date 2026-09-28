Reprodução/Instagram Ana Castela elogia aparência de Leonardo após pausa do consumo de álcool.

Ana Castela, de 22 anos, usou as redes sociais neste domingo (27) para comentar a recente mudança na aparência do ex-sogro, Leonardo. O elogio foi deixado pela cantora nos comentários de um vídeo em que o sertanejo aparece avisando que tem um anúncio importante para fazer ao público nesta segunda-feira (28).

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"Você está desinchado", escreveu a Boiadeira nos comentários da publicação. A observação de Ana Castela ocorreu dias depois de o cantor, de 63 anos, anunciar que estava fazendo uma pausa no consumo de álcool.

O corte no consumo de bebidas alcoólicas começou há cerca de três semanas, quando exames de rotina apontaram uma alteração nos níveis de triglicérides. O objetivo inicial é que o músico fique sem beber por pelo menos 30 dias.

Reprodução/Instagram Poliana Rocha, Ana Castela e Leonardo à esquerda. Ana Castela e Leonardo à direita.





Bem-humorado, Leonardo reagiu ao elogio da ex-namorada de seu filho, Zé Felipe:"E eu por acaso estava inchado, Ana?". Poliana Rocha, esposa do sertanejo, também marcou presença nos comentários da postagem e comemorou a evolução física do cantor. "Está muito gato! Valeu minha insistência", vibrou a empresária.

Reprodução/Instagram Ana Castela, ex-nora de Zé Felipe, elogiou o ex-sogro, Leonardo.





Em um vídeo publicado recentemente, Poliana destacou que a volta ao consumo de álcool vai depender do resultado de novos exames.

Ana Castela prestigia show de Gustavo Mioto

Ana Castela agitou os fãs ao surgir curtindo um show de seu ex-namorado, Gustavo Mioto, de 29 anos, neste sábado (26). A artista esteve presente na apresentação realizada durante o encerramento do Festival de Rodeio de Jaguariúna.

Nos Stories, ela publicou vídeos cantando hits de sucesso da carreira do cantor, incluindo as músicas "Solteiro Não Trai" e "Impressionando os Anjos".





Os dois mantiveram um relacionamento de idas e vindas que teve início em 2022 e chegou ao fim definitivo em 2024. Vale destacar que, em junho deste ano, o cantor causou burburinho após se recusar a posar para uma foto com a Boiadeira, durante os bastidores do São João da Thay.

O climão chamou a atenção do público, já que os dois se apresentaram no evento. Diante da repercussão, o Mioto explicou por que preferiu não aparecer em um registro ao lado de Castela.

Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto namoraram de 2022 a 2024.





"Ali era o São João da Thay e eu acho que a gente fazer uma foto dessa ia tirar 100% do foco da coisa, do que era. E, assim, bem na honestidade, eu também tenho motivos bons para não ter contato", disse o cantor em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Gustavo Mioto ainda explicou que não se sente obrigado a posar ao lado da ex-namorada:“Eu acho que não tem porque eu ter a obrigação de fazer também se eu não quiser”, completou.

Apesar da postura, o músico deixou claro que não há ressentimentos entre eles e que o relacionamento ficou no passado.“Ela lá e eu cá. Está tudo certo. Torço muito por ela, é uma pessoa incrível”, concluiu.