Reprodução/Instagram/cauareymond/pietracupello Cauã Reymond e Pietra Cupello

Cauã Reymond, 46 anos, teria dado um novo passo no relacionamento com Pietra Cupello, de 23 anos, apontada como seu novo affair . O ator viajou pela primeira vez com a jovem, que é estudante de Medicina, para Itacaré, no sul da Bahia, durante o último fim de semana.

Apesar de não aparecerem juntos nas publicações, os dois compartilharam registros que indicam que estavam no mesmo hotel. Cauã mostrou imagens da hospedagem e da paisagem da região, enquanto Pietra publicou fotos e vídeos feitos no mesmo local, incluindo registros da piscina e da vista para o mar.

A viagem para a Bahia seria o primeiro passeio dos dois para fora do Rio de Janeiro desde que começaram a ser apontados como um possível casal. O affair teria começado há cerca de dois meses, após os dois se conhecerem pelas redes sociais.

Mesmo mantendo discrição, Cauã passou a interagir com publicações de Pietra. Segundo informações divulgadas pelo Extra, o ator também já teria sido visto buscando a estudante na faculdade. Os dois, no entanto, ainda não assumiram publicamente um relacionamento.

Reprodução/Instagram Pietra Cupello e Cauã Reymond

Os registros da viagem chamaram atenção justamente pela semelhança dos cenários. Nas imagens publicadas na conta do Instagram de cada um, é possível notar elementos semelhantes da hospedagem, como a piscina de borda infinita, o deck e a paisagem do litoral baiano.

Reprodução/Instagram/pietracupello Pietra Cupello

Quem é Pietra Cupello?

Pietra Cupello é estudante de Medicina, modelo e influenciadora digital. Ela mantém um perfil com registros de viagens, rotina de estudos, exercícios físicos e trabalhos publicitários.

A jovem também já teve seu nome relacionado a outras personalidades conhecidas. Pietra teria vivido um breve romance com o surfista Gabriel Medina e também despertado o interesse de jogadores como Vini Jr. e Richarlison.

Reprodução/Instagram/pietracupello Pietra Cupello





Antes da aproximação com Cauã, Pietra também foi vista em viagens e momentos de lazer compartilhados nas redes sociais. Ela possui quase 200 mil seguidores no Instagram e trabalha como influenciadora e modelo.

Cauã Reymond está solteiro desde 2023

Cauã Reymond está solteiro desde o fim do casamento com Mariana Goldfarb, anunciado em 2023. Os dois começaram a se relacionar em 2016 e oficializaram a união em 2019.

Depois da separação, o ator também foi apontado como affair da influenciadora Luana Mandarino, mas os dois nunca assumiram publicamente um relacionamento.



