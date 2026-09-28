Ivete Sangalo soltou uma na lata para Luciano Huck após o apresentador tentar apressá-la no último domingo. Tudo aconteceu após um contexto de uma nota em que a cantora tentava dar no Dança dos Famosos, em que, nesta semana, ela foi convidada como jurada.
Porém, a situação divertida ocorreu depois da apresentação de Léo Foguete, ícone do forró nordestino, que se apresentou com o funk. Com o término de sua performance, a plateia reagiu e o aclamou, com direito a uma chuva de aplausos, e até Lívia Andrade resolveu fazer uma pergunta para o artista.
Ivete comentou e tietou o jovem, que deu um show na atuação: "Uma endoscopia no palco", disse ela, antes de falar que Foguete teve uma apresentação bem desenvolta e trabalhada nos 220. A famosa ainda cravou que ele parecia uma criança e estava muito leve.
Luciano tentou apressar Ivete
Porém, o momento aconteceu quando a baiana afirmou que Leo era "cria" do Rio São Francisco, já que ele é de Petrolina, Pernambuco, banhada pelo Velho Chico. Foi então que Luciano tentou fazer a interrupção: "Nota?", disse.
"Tenha calma que eu tô falando de um conterrâneo", disse ela, fazendo com que toda a plateia caísse no riso. Por final, completou: "Me chamou porque quis".
E continuou
E a brincadeira continuou; Luciano Huck levou o momento na esportiva e comentou sobre o show internacional da NFL no Maracanã, que irá contar com Ricky Martin e Pedro Sampaio. "Segura o palco do Ricky Martin, que Ivete Sangalo está falando", disse.
Rápida, Ivete não deixou barato e respondeu: "Ele está querendo se arrepender", disse ela. Na hora, o público levantou na plateia e começou a aplaudir a artista baiana, causando alvoroço na atração global.
Sucesso de Léo Foguete
Mayrllon de Castro Souza, conhecido como Léo Foguete, é um cantor e compositor. Ganhou fama nacional em 2024, pela música "Última Noite", que lançou com Nattan, hit que ocupou o Top 10 do Spotify Brasil, além do álbum de estreia Obrigado, Deus.
Esse último alcançou o primeiro lugar da lista dos mais ouvidos no Spotify Brasil. Léo Foguete também cantou no São João de Campina Grande, em 2025, garantindo sua presença no palco do Maior São João do Mundo, cravando de vez seu sucesso.