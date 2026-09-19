Poliana Rocha usou as redes sociais na noite de sexta-feira (18) para comemorar uma marca alcançada pelo marido, o cantor Leonardo. O sertanejo completou 21 dias sem consumir bebidas alcoólicas, período que, segundo ela, já trouxe mudanças perceptíveis.
Ao publicar uma foto recente do marido nos Stories, Poliana falou sobre a satisfação em acompanhar o momento e elogiou a postura do cantor diante da decisão.
"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor pra você! Te amo!", escreveu.
Leonardo já falou publicamente sobre a relação que mantém com o álcool. Em agosto, durante uma conversa com jornalistas no encerramento da Festa do Peão de Barretos, o cantor contou que teve contato com a bebida ainda na infância.
"Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já trabalhava e eu não tinha amigos crianças", relatou.
Segundo Leonardo, a convivência com pessoas mais velhas contribuiu para que ele começasse a consumir bebidas alcoólicas.
"Eu sempre fui amigo de gente mais velha, responsáveis, é lógico. E já partiu do guaraná e do suco, logo pra cerveja!", contou na ocasião.
Leonardo e Poliana estão juntos desde 1994 e oficializaram o casamento no ano seguinte. O casal tem um filho, Zé Felipe, de 28 anos.
O cantor também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas e João Guilherme, de outros relacionamentos.