Reprodução/Instagram Nasce Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Nesta segunda-feira (12), Arthur Aguiar anunciou que Gabriel, seu filho com a influenciadora Jhenny Santucci , nasceu. O ator e campeão do BBB 22 também já é pai de Sofia, fruto do antigo casamento com a influenciadora Maíra Cardi.



"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida... É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração", escreveu o cantor em seu Instagram.





"E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada. Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!", comemorou.

Arthur e Jhenny anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2023, no mesmo dia em que eles anunciaram a gravidez. O casal teve idas e vindas, mas agora o que tudo indica é que estão juntos novamente. Os dois passaram o Réveillon juntos e vem trocando carinhos nas redes.