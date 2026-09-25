Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Ator Arthur Aguiar

O ex-BBB Arthur Aguiar virou alvo de uma ação de despejo, iniciada em 4 de setembro de 2026, e que segue tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ator teria alugado um apartamento em 2025, com término do contrato previsto para novembro de 2027.

No contrato, o famoso havia se comprometido a pagar mensalmente R$ 60 mil, valor correspondente ao aluguel e aos encargos da locação. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Arthur não teria cumprido suas obrigações como locatário desde maio deste ano.



Isso teria acarretado um atraso nos pagamentos. A autora ainda chegou a celebrar um acordo com o artista e teria concedido a ele um "forte desconto" sobre o valor. Porém, o campeão do BBB22 nem sequer teria pago o valor de entrada que havia sido acordado.





A locadora afirma que Arthur deve R$ 166.028,30, valor que se refere a três pagamentos atrasados. Ela diz que ele continua inadimplente, mesmo com vários contatos por e-mail e mensagens.

Então, a locadora teria pedido uma liminar para despejar Arthur Aguiar e a desocupação do imóvel em até 15 dias. Ela ainda pede que o ator quite o valor devido, inclusive os valores que vencerem no curso da ação.

Ordem de despejo

Porém, o juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, deferiu o pedido de despejo. Com isso, o ex-global terá 15 dias para deixar o imóvel. Caso não saia, o despejo poderá ser realizado de forma forçada. Nesse período, ele terá que quitar a dívida para evitar a medida.

Ainda de acordo com a decisão, a locadora deverá realizar o depósito da caução e recolher as taxas judiciais. Arthur será intimado após o cumprimento dessas exigências pela locadora.

O iG entrou em contato com o artista para obter um posicionamento. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.

Quem é Arthur Aguiar?

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar é nascido em 3 de março de 1989, no Rio de Janeiro. É cantor, ator e empresário. Ficou conhecido ao protagonizar a trama teen "Rebelde", em sua versão pela TV Record.

Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar é alvo de ação na Justiça

Na Globo, fez parte de tramas como "Malhação: Sonhos"(2014) e "Êta Mundo Bom!"(2016). Em 2022, sagrou-se como campeão do Big Brother Brasil com 68,96% dos votos na superfinal, sendo o primeiro do grupo "Camarote" a vencer a atração.