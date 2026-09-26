Reprodução/Internet Rick morreu soas 59 anos em acidente de helicóptero

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, caiu em uma área de mata de Urubici, na Serra de Santa Catarina, apenas um minuto depois de emitir seu último sinal.

Segundo estimativa da Força Aérea Brasileira (FAB), o contato com a aeronave foi perdido às 11h34 de segunda-feira (21), enquanto a queda teria ocorrido às 11h35.

As informações fazem parte dos dados de monitoramento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão responsável pelo controle do tráfego aéreo e pela segurança da circulação de aeronaves no país.

A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, às 10h30, com destino a São Joaquim. A previsão inicial era que o helicóptero chegasse ao destino às 11h24. No entanto, o voo foi interrompido antes de alcançar a cidade.

Na ocasião, as condições meteorológicas na região eram consideradas adversas. Em nota, a FAB informou que as "condições climáticas na região serrana eram desfavoráveis, com chuva forte, ventos intensos e baixa visibilidade devido à alta nebulosidade".

De acordo com o DECEA, o helicóptero deixou Porto Belo às 10h30 de segunda-feira. Cerca de uma hora depois, às 11h34, ocorreu o último registro de sinal da aeronave. A queda foi estimada para um minuto depois, às 11h35.

Os destroços só foram localizados por volta das 12h de terça-feira (22), em uma região de mata. No dia seguinte, quarta-feira (23), equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local e recuperaram a caixa-preta, que passou a ser analisada para auxiliar na apuração do acidente.

Cinco pessoas morreram

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Todos morreram na queda.

O helicóptero tinha capacidade para transportar até oito pessoas, sendo um piloto e sete passageiros.

O modelo envolvido no acidente era um Bell 430, fabricado em 2001 e registrado sob a matrícula PP-MGR. A aeronave tinha peso máximo de decolagem de 4.218 quilos e era autorizada para voos noturnos.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.



