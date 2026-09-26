Anitta comentou sobre o anúncio do Governo Federal sobre a proibição das bets no Brasil. Na última sexta-feira (25), foi assinada uma Medida Provisória que proíbe a intermediação, exploração e qualquer oferta sobre a publicidade de apostas no país. Os aplicativos e sites serão bloqueados a partir de 6 de outubro.
Nas redes sociais, a cantora pop comentou sobre a medida e aproveitou para falar sobre o fim da escala 6x1. A artista vem engajando sobre o assunto há meses.
"Enquanto comemoramos o fim das bets, já podemos levantar nossa torcida para seguir a luta pelo fim da escala 6x1. Seu candidato é a favor da família? Mas a família só pode estar unida 1 dia na semana", disse.
A cantora já havia se manifestado em maio contra as bets. Na época, ela publicou um vídeo pontuando que o vício em jogos estaria estragando a economia popular e afetando, inclusive, pessoas com vulnerabilidade social. Ela cobrou que o governo tomasse uma atitude sobre o assunto.
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Vale frisar que a nova regra estabelece que os apostadores terão até as 23h59 de 5 de outubro para tirar qualquer valor que se tenha na plataforma. Após a primeira hora do dia 6, os sites e aplicativos serão bloqueados no Brasil.
Nova era na vida de Anitta
Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. A vinda aconteceu por meio de David Brazil, amigo da estrela. O tema da escola abordará temas como ancestralidade e fé.
Anitta também comemorou a nova fase no carnaval: "Vamos lá, dar o nosso melhor. Se a galera gostar do nosso melhor, a gente vai ficando. Se não gostar, está tudo bem, a gente vai saindo (risos). Amei! Estou muito feliz. Vamos arrasar", pontuou.
Vale ressaltar que a vaga antes foi ocupada por Virginia, no Carnaval de 2026. Em agosto, a influenciadora digital comunicou que estava de saída da escola e alegou que gostaria de priorizar suas empresas e os filhos.
A chegada de Anitta à Grande Rio não será sua primeira experiência como destaque em uma escola de samba. Em 2016, a cantora desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação pela qual já demonstrou carinho em diferentes ocasiões.