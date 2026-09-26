Reprodução/Instagram/@cazarre Leticia Cazarré e Juliano Cazarré

A influenciadora Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, falou sobre a possibilidade de aumentar a família. Ambos são pais de seis crianças e estão na espera do sétimo bebê. Pelas minhas contas, dá tempo de ter mais uns dois", pontuou a influencer.

O assunto foi falado em uma caixinha de perguntas do Instagram. Ao anunciar que estava grávida, Letícia comentou na rede social para as pessoas que tivessem qualquer dúvida sobre gravidez.

"Você pretende ter mais filhos?", indagou um internauta. "Pelas minhas contas, dá tempo de ter mais cerca de dois, se não vierem gêmeos", disse Letícia.





"Foi absolutamente planejada (gravidez). Ontem, uma amiga se lembrou de como eu tinha dito para ela, há muitos meses, que, pelo meu planejamento estratégico, eu devia engravidar e ter bebê por volta de fevereiro/março", disse.

Durante o bate-papo com os seguidores, Letícia pontuou sobre as críticas que recebe por ser mãe de tantos filhos. "Acho que ninguém gosta de ver no outro aquilo que não consegue ser", disse.

Casal já é pai de seis filhos



Reprodução Instagram Juliano Cazarré e os filhos





Com a chegada do novo integrante, Juliano e Leticia formarão uma família de nove pessoas. Eles já são pais de Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2.

Na imagem publicada nas redes sociais, o casal aparece abraçado enquanto Leticia acaricia a barriga, que já está evidente. Pelo período anunciado para o nascimento, a gestação está em torno do quarto mês.

Nomes sugerido pelos seguidores



Reprodução Instagram Juliano e Letícia Cazarré





Além de dividir a notícia, Juliano convidou o público a participar de uma decisão importante: o nome do bebê. O ator criou uma enquete no Instagram com quatro opções para o sétimo filho.

Os nomes sugeridos foram Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório, e os seguidores passaram a votar na alternativa favorita ao longo do dia.

Alegria após período delicado

A gravidez chega em um momento de alívio para a família. Na última terça-feira (22), Maria Guilhermina recebeu alta hospitalar após passar mais de 20 dias internada por causa de uma infecção respiratória grave e complicações relacionadas à Anomalia de Ebstein, cardiopatia congênita rara com a qual convive desde o nascimento.

Atualmente, Juliano Cazarré pode ser visto na reprise de "Avenida Brasil", exibida nas tardes da TV Globo. O ator interpreta Adauto, que se envolve com a personagem de Eliane Giardini.