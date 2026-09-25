Reprodução/Instagram Carlinhos Maria, Mari Menezes e Jon Vlogs divulgam bets.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que vai assinar uma medida provisória (MP) nesta sexta-feira (25), para proibir a atuação de bets no Brasil. Com isso, influenciadores que divulgam casas de apostas devem ser diretamente afetados pela medida.

A prática de divulgar bets se tornou popular entre muitos criadores de conteúdo digital, que usam suas plataformas para compartilhar links e propagandas de jogos de azar para seus seguidores.

Se assinada nesta sexta-feira, a MP deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial prevista para o sábado (26) ou, no máximo, para a segunda-feira (28).





Com a proibição, as bets não poderão oferecer, intermediar nem fazer publicidade de apostas. Com isso, as famosas "publis" feitas por influenciadores, incluindo modalidades como Tigrinho, ficam sujeitas às novas regras.

Alguns criadores de conteúdo podem ser diretamente afetados pela medida, já que os contratos para divulgação de casas de apostas costumam chegar à casa dos milhões. Confira a lista abaixo.



Carlinhos Maia

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia divulga casas de apostas.







O influenciador Carlinhos Maia ficou conhecido nas redes sociais por seus conteúdos de humor e pelo "Rancho do Maia", reality show que reúne famosos da internet em uma propriedade rural.

Patrocinado pelas bets Blaze e Esportes da Sorte, o influenciador divulga propagandas e links de apostas diariamente para os seus mais de 36 milhões de seguidores.

Vale destacar que Carlinhos foi convocado a participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, ocorrida em maio de 2025, no Senado Federal. A comissão parlamentar de inquérito foi criada para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras.

Na ocasião, a relatora da comissão, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), citou reportagens que indicavam que os contratos do influenciador com empresas do setor chegavam a R$ 40 milhões por ano. Ele não chegou a prestar depoimento.

Malévola

Reprodução/Instagram Malévola divulga "Trigrinho" nas redes sociais.







A criadora de conteúdo digital Malévola Alves também pode sofrer com os impactos da proibição das bets no Brasil. Conhecida por protagonizar brigas públicas com famosos como Jojo Todynho e Soso Careca, a loira compartilha links que levam à plataforma do "jogo do tigrinho" diariamente em suas redes sociais.

Atualmente, Malévola conta com cerca de 700 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram, porém, esse número costumava ser maior. Devido à denúncias de internautas, a jovem já perdeu outras contas na rede social.

Em agosto deste ano, a jornalista Fábia de Oliveira noticiou que a influenciadora foi acusada de calote por um assessor. Na ocasião, o homem afirmou que havia fechado uma campanha com a loira para divulgar uma casa de apostas no valor de R$ 40 mil, porém, ela não cumpriu com o combinado.

MC Mirella

Reprodução/Instagram MC Mirella pode sofrer com os impactos do fim das bets no Brasil.







A funkeira e influenciadora MC Mirella também divulga bets por meio de suas redes sociais. A famosa é patrocinada pela Blaze e, em 2023, causou polêmica ao fazer uma publicidade para a casa de apostas durante o parto de sua filha, Serena, de dois anos.

Dynho Alves, marido de Mirella, também divulga a bet em seus perfis oficiais. No Instagram, o dançarino chegou, inclusive, a alterar o seu nome de usuário para @dynho.blaze. O casal conta com mais de 9 milhões de seguidores na rede social cada um.

Mari Menezes

Reprodução/Instagram Mari Menezes divulga casas de apostas.







A influenciadora Mari Menezes ganhou visibilidade nacional durante a cobertura da Copa do Mundo 2026. Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, ela é patrocinada pela bet Esportes da Sorte.

Recentemente, ela foi duramente criticada na web por participar de um projeto social na África, enquanto fazia publicidade para casas de apostas no próprio país.

Jon Vlogs

Reprodução/Instagram Jon Vlogs divulga bets.







O youtuber Jon Vlogs é um dos influenciadores de maior destaque na divulgação e na criação de marcas no setor de bets. Ele é criador da plataforma de apostas Jonbet e, anteriormente, participou de propagandas da Blaze.

Em 2025, o criador de conteúdo digital foi investigado pela CPI das Bets, por suspeita de atuar como sócio oculto da Blaze. Segundo a justificativa do requerimento apresentado pela relatora Soraya Thronicke, Vlogs esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da casa de apostas.

Na ocasião, o influenciador não compareceu ao depoimento por estar fora do país. A comissão aprovou sua condução coercitiva e solicitou informações financeiras sobre o influenciador.

Rico Melquiades

Reprodução/Instagram/ricoof Rico Melquíades divulga casa de apostas criada por Deolane.







Com mais de 12 milhões de seguidores, Rico Melquiades se autodenomina embaixador da ZeroUm Bet, empresa criada em julho de 2024 por Deolane Bezerra que, posteriormente, repassou o comando para um empresário do Piauí.

Em 2025, o influenciador admitiu práticas ilegais envolvendo a divulgação de casas de apostas e se comprometeu a pagar uma multa no valor de R$ 1 milhão à Justiça de Alagoas para encerrar uma investigação contra ele. A informação consta de um acordo de não-persecução penal firmado com o Ministério Público e homologado em 23 de abril.

Já em 14 de junho, Rico participou da CPI das Bets na condição de testemunha. Durante seu depoimento, o influenciador negou irregularidades e afirmou que sua relação com casas de apostas era apenas de publicidade.