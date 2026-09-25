Reprodução Bossa Nova Sotheby's International Realty Angelina Jolie vende mansão milionária quase 10 anos após a compra





A atriz Angelina Jolie vendeu por US$ 24,75 milhões, cerca de R$ 128 milhões, sua mansão histórica em Los Feliz, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A propriedade, que tem aproximadamente 1.020 metros quadrados e vista para as Hollywood Hills, permaneceu anunciada por mais de cinco meses antes de ter a negociação concluída.

Jolie havia colocado o imóvel à venda por US$ 29,85 milhões, cerca de US$ 5,1 milhões acima do valor final do negócio. A atriz comprou a mansão em 2017 por US$ 24,5 milhões, poucos meses após anunciar sua separação de Brad Pitt.

Mansão tem seis quartos e dez banheiros

Instalada em um terreno de aproximadamente 2,1 acres, a residência principal conta com seis quartos e dez banheiros. O imóvel também reúne diferentes ambientes voltados ao lazer e ao bem-estar, como estúdio de ginástica, casa de piscina e uma casa de hóspedes.

A localização é outro destaque da propriedade. Além da área ampla, a mansão oferece vista para as famosas colinas de Hollywood e fica em uma região tradicional de Los Angeles, conhecida pelas residências de alto padrão.

Imóvel já pertenceu a nomes de Hollywood

A casa também carrega um capítulo da história do cinema americano. Antes de ser adquirida por Angelina Jolie, a propriedade pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, um dos nomes mais importantes dos primeiros anos de Hollywood.

O imóvel também tem ligação com Charlie Chaplin, uma das figuras mais conhecidas da história do cinema. A passagem de personalidades como DeMille e Chaplin ajudou a dar à residência um valor histórico que vai além de sua estrutura e localização.





Angelina Jolie comprou imóvel após separação

A atriz adquiriu a mansão em 2017, poucos meses depois de anunciar a separação de Brad Pitt. Desde então, a propriedade passou a integrar o patrimônio de Jolie em Los Feliz.

Quase uma década depois, a venda foi fechada por US$ 24,75 milhões. Considerando apenas os valores de compra e venda, a diferença representa um ganho de aproximadamente US$ 250 mil para a atriz, antes da incidência de impostos, taxas e outros custos relacionados à negociação.

A propriedade reúne ainda amplas áreas internas e externas e estruturas independentes destinadas a diferentes atividades. O conjunto, somado à vista para as Hollywood Hills e ao passado ligado a grandes nomes do cinema, fez da mansão uma das residências de destaque de Los Feliz.



