Reprodução/EPTV EPTV

A EPTV de Campinas não atravessa um bom momento. Com cortes de profissionais nos bastidores e até mesmo redução de produções locais, a afiliada da Globo está em uma de suas piores fases no quesito audiência. Outrora responsável por alguns dos melhores desempenhos da rede no Painel Nacional de Televisão, métrica do Ibope que compila os índices das 15 principais regiões metropolitanas do país, a retransmissora da rede para o interior de São Paulo sequer consegue mais ser líder de audiência, algo raríssimo entre as parceiras do Grupo Globo.

Levantamento obtido em primeira mão pela coluna revela que a EPTV de Campinas acumulou média de apenas 8,20 pontos ao longo dos 31 dias de agosto, último mês cujos índices de audiência já foram inteiramente disponibilizados pelo Ibope. Ana cidade para o conjunto de plataformas de streaming.









EPTV perde espaço para plataformas de streaming

Os CSRs (sigla utilizada para medidora para definir os pontos de audiência que estão em serviços cujo áudio não é referenciado pelo instituto, como Netflix, Prime Video e YouTube) tiveram 10,81 pontos de média em agosto, emplacando uma vantagem de 32% em relação ao canal administrado pelas Empresas Pioneiras.

por um placar tão elástico é rara, mesmo quando avaliadas outras cidades em que a programação da Globo já é superada pelos conteúdos de vídeo sob demanda. Em Curitiba, as plataformas alcançaram 19% mais telespectadores do que a RPC, afiliada da rede na capital paranaense.

Em Brasília, a vantagem da Netflix e companhia em relação à Globo foi de 30% -- por lá, a emissora é uma operação própria, controlada pela matriz do Grupo Globo, no Rio de Janeiro. A EPTV de Campina s só não sofreu uma derrota pior do que a TV Gazeta de Vitória, no Espírito Santo, que viu os streamings abrirem uma vantagem de 40% na liderança.

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O levantamento obtido pela coluna com fontes do mercado publicitário também revela que a EPTV entrou para o seleto grupo de parceiras da Globo com menor audiência em todo o Painel Nacional de Televisão. Os 8,20 pontos de média registrados pela emissora em agosto só superam os 7,66 da TV Gazeta e os 6,86 obtidos pela TV Anhanguera, de Goiânia.

A EPTV, outrora acostumada a disputar o topo do ranking de melhores desempenhos da maior rede de televisão do país, agora está muito distante das três praças com melhor desempenho do canal, composto pela TV Bahia, de Salvador (12,44), Globo Rio (12,41) e pela RBS TV, de Porto Alegre (10,33).