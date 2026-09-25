Reprodução Instagram Anitta exibe tatuagem íntima ao posar com maiô ultracavado

Anitta, de 33 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (25) ao compartilhar registros de seu novo trabalho, EQUILIBRIVM II. Em uma das imagens, a cantora aparece usando um maiô ultracavado que deixou à mostra uma pequena tatuagem em formato de coração na região do bumbum.

No mesmo dia, a artista também publicou fotos e vídeos de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio, realizada no último domingo (20). Nas imagens, Anitta aparece à vontade na quadra da escola de samba e celebra o início de sua trajetória à frente da bateria para o Carnaval 2027.

Anitta celebra nova fase na Grande Rio

A cantora foi recebida pela comunidade da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e usou um trecho do samba-enredo da escola para definir sua relação com a Grande Rio.

“Eu me sinto em casa. Eu vim pra ficar”, escreveu Anitta na legenda da publicação.

A coroação teve um detalhe simbólico. Diferentemente do que costuma acontecer em uma troca de posto, Anitta não recebeu a coroa de Virginia Fonseca, que ocupava anteriormente a função. O acessório foi entregue por Eloína dos Leopardos, travesti apontada como a primeira rainha de bateria da história do Carnaval brasileiro.

Para 2027, a Grande Rio levará à Marquês de Sapucaí o enredo Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade. A escola abordará a trajetória de africanos escravizados no Brasil que conquistaram a liberdade e retornaram à África.





Danilo Mesquita reage à publicação

Entre os comentários deixados na publicação de Anitta, um deles chamou atenção. Danilo Mesquita, de 34 anos, reagiu com emojis de coração.

O ator tem sido apontado como o novo namorado da cantora. Os dois já foram vistos juntos em diferentes ocasiões e também protagonizaram registros em clima de romance. Apesar da proximidade, Anitta e Danilo evitam confirmar publicamente um relacionamento e não costumam comentar os rumores sobre a vida amorosa.



