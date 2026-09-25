Anitta exibe tatuagem íntima ao posar com maiô ultracavado
Reprodução Instagram
Anitta exibe tatuagem íntima ao posar com maiô ultracavado

Anitta, de 33 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (25) ao compartilhar registros de seu novo trabalho, EQUILIBRIVM II. Em uma das imagens, a cantora aparece usando um maiô ultracavado que deixou à mostra uma pequena tatuagem em formato de coração na região do bumbum.

No mesmo dia, a artista também publicou fotos e vídeos de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio, realizada no último domingo (20). Nas imagens, Anitta aparece à vontade na quadra da escola de samba e celebra o início de sua trajetória à frente da bateria para o Carnaval 2027.

Foto: Reprodução Instagram
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Anitta celebra nova fase na Grande Rio

A cantora foi recebida pela comunidade da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e usou um trecho do samba-enredo da escola para definir sua relação com a Grande Rio.

“Eu me sinto em casa. Eu vim pra ficar”, escreveu Anitta na legenda da publicação.

A coroação teve um detalhe simbólico. Diferentemente do que costuma acontecer em uma troca de posto, Anitta não recebeu a coroa de Virginia Fonseca, que ocupava anteriormente a função. O acessório foi entregue por Eloína dos Leopardos, travesti apontada como a primeira rainha de bateria da história do Carnaval brasileiro.

Para 2027, a Grande Rio levará à Marquês de Sapucaí o enredo Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade. A escola abordará a trajetória de africanos escravizados no Brasil que conquistaram a liberdade e retornaram à África.


Danilo Mesquita reage à publicação

Entre os comentários deixados na publicação de Anitta, um deles chamou atenção. Danilo Mesquita, de 34 anos, reagiu com emojis de coração.

O ator tem sido apontado como o novo namorado da cantora. Os dois já foram vistos juntos em diferentes ocasiões e também protagonizaram registros em clima de romance. Apesar da proximidade, Anitta e Danilo evitam confirmar publicamente um relacionamento e não costumam comentar os rumores sobre a vida amorosa.


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