Reprodução/Instagram Mari Menezes posa de biquíni durante viagem à Bali.

Mari Menezes, de 21 anos, movimentou as redes sociais neste sábado (1) ao surgir deslumbrante em novas fotos de biquíni. Por meio das redes sociais, a influenciadora que está curtindo as férias em Bali, na Indonésia, publicou a sequência de imagens em que aparece renovando o bronzeado e curtindo ao máximo os dias de sol na ilha.

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“Boa e nova. Aí, férias, acaba não”, escreveu a loira na legenda da publicação. Nos registros, Mari aparece sorridente, curtindo uma tarde no Finn's Beach Club, famoso clube, localizado na Praia de Berawa.

Para a ocasião, a influenciadora escolheu um biquíni verde escuro fininho, que destacou seu corpo sarado. Para completar o look despojado, ela elegeu um par de óculos escuros e um boné cor-de-rosa.

Nos comentários da publicação, os seguidores exaltaram a beleza e a energia contagiante da criadora de conteúdo. “Linda demais”, elogiou uma. “Ela é maravilhosa, passa uma ótima energia”, declarou outra. “Ela é linda demais. Uma Barbie”, escreveu um terceiro seguidor.

Houve também quem comparasse a loira com outra influenciadora que faz sucesso no Brasil: Virginia Fonseca.“Na primeira foto eu pensei que fosse a Virginia”, escreveu um. “Achei que era a Virginia”, disse outro usuário do Instagram.





Sucesso na Copa do Mundo 2026

Mari Menezes está curtindo o merecido período de descanso após quase um mês de trabalho cobrindo a Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos. Durante o torneio, a influenciadora se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações com vídeos bem-humorados, de bastidores e entrevistas inusitadas.

O jeito espontâneo da jovem conquistou o público, indo muito além dos fãs de esporte. Diferente dos conteúdos tradicionais, voltados para análises táticas e debates sobre os jogos, Mari transformou o lado descontraído da Copa em conteúdo para as redes sociais.





O sucesso de Mari na Copa foi tanto que refletiu em números, ampliando ainda mais sua popularidade. Na reta final do torneio, em 25 de junho, ela bateu a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram, se consolidando como um dos nomes mais relevantes na cobertura do Mundial.

Comparações com Virginia Fonseca

Além de Mari, um dos nomes que mais chamaram atenção na cobertura da Copa do Mundo foi o de Virginia Fonseca, que estrelou um quadro sobre os bastidores do torneio no “Domingão Com Huck”, da Globo.

A semelhança física e do conteúdo produzido pelas influenciadoras nas redes sociais logo geraram comparações entre elas. Em entrevista recente, Mari comentou o assunto e afastou qualquer rivalidade com a dona da WePink.

“Eu acho que talvez pela autenticidade, é isso que as pessoas tanto admiram, mas eu acho que nós somos mulheres completamente diferentes ao mesmo tempo. Eu fico muito contente em ser comparada com ela, porque ela é a maior de todas. Eu continuo sendo fã e admirando o trabalho dela, então não tem como eu ficar triste com essa comparação”, disse.