Reprodução/Divulgação As buscas pelo cantor Rick continuam

A despedida do cantor Rick está marcada para esta quinta-feira (24), na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Os corpos do artista e das outras quatro vítimas da queda do helicóptero na Serra Catarinense foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. No local, passaram pelo processo de identificação por meio da análise das impressões digitais antes de serem liberados para as famílias.

Na aeronave que caiu na última segunda-feira (21) estavam Rick, da dupla com Renner; o empresário Bruno Avelar; o cinegrafista Paulo Soares; o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo; e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Além disso, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Científica e a Polícia Civil informaram que iniciaram as investigações para saber a causa da queda da aeronave.

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Cerca de 40 bombeiros participaram das buscas, com apoio de drones, câmeras térmicas, viaturas e cães. Após a localização do helicóptero os trabalhos foram pautados no resgate dos corpos e procedimentos de perícia.



O corpo do famoso deverá ser velado na quinta-feira (24), e o enterro está previsto para sexta-feira (25).





O acidente

O helicóptero em que o cantor Rick viajava perdeu o contato e sumiu no início da tarde de segunda-feira (21), por volta das 13h ou 14h, devido ao forte temporal na região de Urubici, na Serra Catarinense.

Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado

A aeronave tinha decolado de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC), porém, o sinal e a comunicação foram interrompidos durante o trajeto. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência no final da tarde do mesmo dia.

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Eles estavam em um helicóptero Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e até sete passageiros e opera no Brasil com a matrícula PP-MGR.

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As buscas pelo avião ocorreram em meio às severas adversidades climáticas e geográficas na Serra de Santa Catarina. O mal tempo é investigado como uma possível causa do acidente, já que a região registrava chuva, granizo e fortes ventos durante o voo que vitimou o cantor e os demais ocupantes da aeronave.

Quem foi Rick?

Reprodução/Instagram/@ricksollo1 Morreu o cantor Rick, dupla com Renner





Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. O cantor e compositor começou a carreira musical influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Ainda jovem, passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã antes de seguir outros projetos. Mais tarde, consolidou sua trajetória no sertanejo ao lado de Renner.