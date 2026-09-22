SBT muda programação às pressas após morte de Rick em acidente aéreo
Divulgação SBT/Reprodução Instagram
SBT muda programação às pressas após morte de Rick em acidente aéreo


O SBT decidiu cancelar, nesta terça-feira (22), a exibição da novela mexicana “O Que a Vida Me Roubou” para ampliar o tempo de “Fofocalizando”. A mudança na programação ocorreu em meio à cobertura da tragédia aérea que terminou com a morte do cantor Rick, da dupla com Renner.

A atração, que já conta com Matheus Baldi, Gabriel Cartolano, Thayse Teixeira e Gaby Cabrini, ganhou o reforço da jornalista Dani Brandi no estúdio. O programa também contou com participações do Comandante Hamilton, que trouxe informações sobre o caso e as buscas pela aeronave.

Fofocalizando
Reprodução SBT
Fofocalizando


Tragédia matou cinco pessoas

O helicóptero caiu em uma região de difícil acesso na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira (22), após horas de buscas.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As cinco pessoas morreram no acidente.

Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado
Reprodução
Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado


Helicóptero saiu de Porto Belo

A aeronave, um Bell 430, decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra. O helicóptero, no entanto, não chegou ao destino previsto.

A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após a localização dos destroços, o Corpo de Bombeiros passou a avaliar as condições do terreno para definir como seria realizada a retirada dos corpos com segurança. 


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