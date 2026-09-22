Divulgação SBT/Reprodução Instagram SBT muda programação às pressas após morte de Rick em acidente aéreo





O SBT decidiu cancelar, nesta terça-feira (22), a exibição da novela mexicana “O Que a Vida Me Roubou” para ampliar o tempo de “Fofocalizando”. A mudança na programação ocorreu em meio à cobertura da tragédia aérea que terminou com a morte do cantor Rick, da dupla com Renner.

A atração, que já conta com Matheus Baldi, Gabriel Cartolano, Thayse Teixeira e Gaby Cabrini, ganhou o reforço da jornalista Dani Brandi no estúdio. O programa também contou com participações do Comandante Hamilton, que trouxe informações sobre o caso e as buscas pela aeronave.

Reprodução SBT Fofocalizando





Tragédia matou cinco pessoas

O helicóptero caiu em uma região de difícil acesso na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Os destroços foram encontrados por volta das 12h desta terça-feira (22), após horas de buscas.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As cinco pessoas morreram no acidente.

Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado





Helicóptero saiu de Porto Belo

A aeronave, um Bell 430, decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra. O helicóptero, no entanto, não chegou ao destino previsto.

A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após a localização dos destroços, o Corpo de Bombeiros passou a avaliar as condições do terreno para definir como seria realizada a retirada dos corpos com segurança.



