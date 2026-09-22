Mônica Nascimento, filha mais velha do cantor Rick, da dupla com Renner, publicou uma homenagem ao pai após a morte do sertanejo, aos 59 anos. Em um texto emocionante compartilhado nas redes sociais, ela relembrou a relação de proximidade que mantinha com o artista e falou sobre a dificuldade de aceitar a perda repentina.
Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Mônica mantém o perfil nas redes sociais fechado. Na publicação, ela descreveu o vínculo com Rick como um “encontro de almas” e afirmou que, neste momento, prefere não atender ligações ou responder mensagens, para conseguir viver o luto de forma reservada.
“Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas, e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi”, escreveu.
“Não sei como vou viver”
Ao longo do texto, Mônica contou que a ausência do pai representa uma dor que nunca imaginou enfrentar. Ela também resgatou uma frase que Rick costumava dizer quando a filha passava por momentos difíceis.
“Pai, está doendo tanto, tanto que tenho certeza de que o senhor, de onde estiver, deve estar fazendo de tudo para que essa dor passe, porque sempre que eu ficava mal, o senhor sempre falou: ‘o pai daria a vida para você não sentir isso’. E hoje quem fala isso sou eu; eu daria minha vida para que isso fosse só um pesadelo!”, declarou.
A filha do cantor ainda afirmou não saber como será a vida sem o pai e revelou que sempre teve medo de enfrentar essa possibilidade. Mesmo diante da dor, contou que tenta se manter firme pelos filhos, pelo marido, Marcos, e principalmente pela mãe, Geralda Helena.
“Estou tentando ser forte pelas crianças, pelo Marcos e, principalmente, pela mamãe! Pai, obrigada pelo pai FODA que o senhor é!”, escreveu.
Música “Filha” ganhou novo significado
No encerramento da homenagem, Mônica fez referência à música “Filha”, composta por Rick especialmente para ela. Lançada em 2001, a canção se tornou um dos trabalhos marcantes da carreira do sertanejo e nasceu como um presente para a filha quando ela completou 15 anos.
Em 2023, durante participação no extinto “Faustão na Band”, Rick contou que a composição tinha um significado pessoal para a família. “Eu fiz essa música para a minha filha quando ela fez 15 anos. Era uma canção muito pessoal e eu queria dar um presente para a família que marcasse a nossa vida”, relembrou na ocasião.
Mônica encerrou a despedida citando um trecho da música e pedindo que o pai continue presente, mesmo após a morte. “E por favor, aí de cima, cumpra o que prometeu na minha música: ‘Eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá…’. Esteja comigo, por favor, me ensina a ser forte, porque está doendo muito”, escreveu.
“Te amo para sempre… Te amo além do amor!”, finalizou. Além de Mônica, Rick deixa outros cinco filhos e netos.