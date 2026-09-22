Reprodução Instagram Filha mais velha de Rick presta última homenagem ao pai após morte





Mônica Nascimento, filha mais velha do cantor Rick, da dupla com Renner, publicou uma homenagem ao pai após a morte do sertanejo, aos 59 anos. Em um texto emocionante compartilhado nas redes sociais, ela relembrou a relação de proximidade que mantinha com o artista e falou sobre a dificuldade de aceitar a perda repentina.

Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Mônica mantém o perfil nas redes sociais fechado. Na publicação, ela descreveu o vínculo com Rick como um “encontro de almas” e afirmou que, neste momento, prefere não atender ligações ou responder mensagens, para conseguir viver o luto de forma reservada.

“Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas, e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi”, escreveu.

Reprodução Instagram Rick no casamento da filha, Mônica Nascimento





“Não sei como vou viver”

Ao longo do texto, Mônica contou que a ausência do pai representa uma dor que nunca imaginou enfrentar. Ela também resgatou uma frase que Rick costumava dizer quando a filha passava por momentos difíceis.

“Pai, está doendo tanto, tanto que tenho certeza de que o senhor, de onde estiver, deve estar fazendo de tudo para que essa dor passe, porque sempre que eu ficava mal, o senhor sempre falou: ‘o pai daria a vida para você não sentir isso’. E hoje quem fala isso sou eu; eu daria minha vida para que isso fosse só um pesadelo!”, declarou.

A filha do cantor ainda afirmou não saber como será a vida sem o pai e revelou que sempre teve medo de enfrentar essa possibilidade. Mesmo diante da dor, contou que tenta se manter firme pelos filhos, pelo marido, Marcos, e principalmente pela mãe, Geralda Helena.

“Estou tentando ser forte pelas crianças, pelo Marcos e, principalmente, pela mamãe! Pai, obrigada pelo pai FODA que o senhor é!”, escreveu.

Música “Filha” ganhou novo significado

No encerramento da homenagem, Mônica fez referência à música “Filha”, composta por Rick especialmente para ela. Lançada em 2001, a canção se tornou um dos trabalhos marcantes da carreira do sertanejo e nasceu como um presente para a filha quando ela completou 15 anos.





Em 2023, durante participação no extinto “Faustão na Band”, Rick contou que a composição tinha um significado pessoal para a família. “Eu fiz essa música para a minha filha quando ela fez 15 anos. Era uma canção muito pessoal e eu queria dar um presente para a família que marcasse a nossa vida”, relembrou na ocasião.

Mônica encerrou a despedida citando um trecho da música e pedindo que o pai continue presente, mesmo após a morte. “E por favor, aí de cima, cumpra o que prometeu na minha música: ‘Eu vou sempre estar perto de você, onde quer que eu vá…’. Esteja comigo, por favor, me ensina a ser forte, porque está doendo muito”, escreveu.

“Te amo para sempre… Te amo além do amor!”, finalizou. Além de Mônica, Rick deixa outros cinco filhos e netos.







