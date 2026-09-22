Reprodução Instagram Zezé Di Camargo e Chitãozinho & Xororó tiveram ligação com a carreira de Rick

A morte de Rick, da dupla com Renner, provocou uma onda de homenagens entre nomes importantes da música sertaneja nesta terça-feira (22). O cantor e compositor, de 59 anos, morreu após a queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça, e os cinco ocupantes morreram.

Nas redes sociais, artistas de diferentes gerações relembraram a trajetória de Rick e destacaram a amizade construída com o sertanejo ao longo dos anos. Zezé Di Camargo foi um dos primeiros a se manifestar e resgatou uma fotografia antiga ao lado do cantor. “Dois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!”, escreveu.

Zezé teve papel importante na carreira de Rick

A homenagem de Zezé ganhou um significado especial diante da história dos dois. Antes de alcançar projeção nacional com Renner, Rick contou que recebeu apoio do cantor, que o ajudou a abrir portas no mercado sertanejo.

Em entrevista ao canal de André Piunti, Rick relatou que Zezé o apresentou a pessoas importantes da indústria musical quando ele decidiu seguir para São Paulo. A aproximação também teve impacto na carreira da dupla Rick & Renner, que posteriormente conseguiu lançar seu primeiro álbum oficial pela Continental.

Além de ajudar na trajetória dos dois como intérpretes, Zezé também teve participação na história de Rick como compositor. Ele indicou “Sabor do Pecado”, uma música de Rick, para Leandro & Leonardo. Anos depois, o cantor definiu Zezé como seu padrinho na carreira.

Rick também marcou a carreira de Chitãozinho & Xororó

A contribuição de Rick para o sertanejo, no entanto, não se limitou aos trabalhos gravados pela dupla com Renner. Como compositor, ele escreveu músicas que ganharam voz de grandes nomes do gênero.

Entre elas está “Página de Amigos”, registrada por Chitãozinho & Xororó. A dupla está entre os artistas que ajudaram a levar as composições de Rick para um público ainda maior. O cantor também teve músicas gravadas por João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Bruno & Marrone, Gino & Geno e outros nomes.

Artistas relembram amizade com Rick

Bruno & Marrone também prestaram homenagem ao cantor. “A estrada hoje ficou mais triste”, escreveu a dupla, que chamou Rick de “irmão de estrada, de música e de tantos momentos”. Os artistas ainda destacaram que a voz e a história do sertanejo permanecerão.

Daniel também lamentou a morte do amigo e afirmou que guardará os momentos vividos ao lado de Rick. Já Zé Neto & Cristiano classificaram o cantor como “ídolo” em uma publicação nas redes sociais. Ralf, da dupla Chrystian & Ralf, relembrou o último encontro entre os dois e publicou uma mensagem de despedida.

Gusttavo Lima, Ana Castela, Marcos & Belutti, Fernando & Sorocaba, Michel Teló, Rionegro e outros artistas também se manifestaram após a confirmação da morte. As mensagens ressaltaram a amizade, o legado musical e a importância de Rick para diferentes gerações do sertanejo.

Legado vai além da dupla com Renner

A carreira de Rick atravessou décadas e foi construída tanto como intérprete quanto como compositor. Ao lado de Renner, ele ajudou a popularizar sucessos como “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Filha”. Fora da dupla, deixou composições gravadas por alguns dos principais nomes do sertanejo.



