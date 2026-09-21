Reprodução/Internet Fantástico vê audiência cair após amistoso da Seleção



O Fantástico, que já foi o grande jornalístico da TV, começou a ficar ruim quando quiseram inventar e modernizar.

Fizeram tantas bobagens em cima da abertura original e da música, que ficou muito pior que antes.

Esta maneira de querer modernizar as coisas clássicas está levando a TV aberta ao fracasso e à falta de Ibope.

O Fantástico foi criado para ser o grande jornalístico da TV.

Sempre, a grande reportagem do fim do programa era uma reportagem que era comentada pelas pessoas durante a semana.

Isso não mais acontece porque não há direção à altura para tirar da produção um bom produto.

Se o produtor não tiver criatividade, cabe ao diretor saber fazer com que o produtor tenha.

Mas, se o diretor não tem ideia do que fazer, é melhor ele ir para as pontes de Paris passear.





E agora, na TV Globo, aliás, faz tempo, nem o diretor-geral tem ideia do que está fazendo ali, e seja uma TV aberta.

Paulo Marinho não tem ideia do que está fazendo ali, pois só faz bobagem e permite que a TV Globo se transforme em algo que seja o substrato da porcaria.

Então, o Fantástico, que já foi o grande programa da TV Globo, se transformou, a cada dia, em bobagem.

Não vou falar das apresentadoras porque elas não têm culpa de não saberem o que estão fazendo.

A culpa é de quem as escalou e do diretor que não as sabe dirigir.

Pois é, passa o tempo, a cada dia mais dizem que vão inovar, e o Fantástico, a cada dia, continua um substrato.

Substrato de quê?

Ora, imaginam de quê.