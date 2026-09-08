Reprodução/Instagram Mãe de Anitta comenta estreia da filha como Rainha da Grande Rio.

A cantora Anitta está vivendo uma nova fase da carreira. Aos 33 anos, a artista foi confirmada como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio e comemora o sucesso de seu novo álbum, EQUILIBRIVM II, lançado em julho deste ano. Em entrevista ao iG, a mãe da cantora, Miriam Macedo, falou sobre esse novo capítulo da carreira da filha.

Durante o Rock in Rio, a matriarca abriu o jogo sobre Anitta ter sido escolhida como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio. Para ela, o posto se encaixa perfeitamente com a personalidade da artista. "Ela ama samba. E ela samba. Samba até gafieira desde pequenininha, né... ela sempre gostou", disse Miriam.

Ela também destacou que essa não é a primeira vez de Anitta na Marquês de Sapucaí. Em 2013, a cantora fez sua estreia no Carnaval carioca como destaque na Portela. Já em 2016, ela retornou como musa da Mocidade Independente.

"Agora ela está curtindo bastante e a gente também. A gente vai estar lá para prestigiá-la. Vai ser muito bom", completou Miriam.





Orgulho da nova fase musical e na TV

Ao ser questionada sobre a nova fase musical de Anitta, que recentemente lançou a parte dois de seu álbum EQUILIBRIVM, Miriam destacou a coragem da artista ao se permitir explorar aspectos profundos de sua fé e de sua espiritualidade. "Quando ela falou que ia mudar, que ia ser um projeto diferente do que ela faz sempre, eu achei muita coragem", disse.

Segundo Miriam, a cantora já havia mostrado interesse em incluir aspectos mais pessoais em seus trabalhos musicais. No entanto, admitiu que ficou receosa com relação à nova fase artística da filha. "Eu fiquei com um pouquinho de medo", revelou.

Apesar disso, a mãe da cantora afirmou que ficou feliz com o sucesso do projeto. "Eu achei esse projeto do EQUILIBRIVM [...] é uma coisa diferente, boa, para todo o ser-humano, para refletir, pensar no seu dia, no que você faz consigo mesmo", disse. Ela ainda destacou a importância do álbum para as novas gerações: "Eu achei maravilhoso para os jovens... para pensar um pouco do que eles estão fazendo da vida deles."

"Estou muito orgulhosa. Ela não tem ideia do quanto eu estou orgulhosa dessa coragem e desse poder que ela tem de mudar para uma coisa tão boa" Miriam Macedo

Além do sucesso na música, Anitta vem chamando atenção por sua participação como jurada no reality show global "Estrelas da Casa". Sobre a atuação da filha na atração musical, Miriam declarou que questionou a sinceridade da filha e o medo do cancelamento.

"Ela diz: 'Mãe, mas eu tenho que falar. Se não gostarem, o que é que eu vou fazer?'", contou. Miriam ainda explicou que ela não consegue segurar o que está sentindo. "Ela sempre foi assim", afirmou.