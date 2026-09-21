Reprodução/Internet Anitta assumiu o posto de rainha de bateria no último domingo

Anitta assumiu no domingo (20) o posto de rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio. Durante um evento especial realizado na quadra da agremiação, em Caxias, a cantora recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, apontada como a primeira rainha de bateria da história do Carnaval brasileiro. Após a cerimônia, a artista explicou aos jornalistas os rumores sobre supostas exigências feitas antes de aceitar o convite.

"As pessoas falam muito sobre as exigências que eu fiz e, para mim, eu só fiz uma única 'exigência', que nem é exigência", comentou. Segundo, a principal preocupação envolvia a compatibilidade entre os compromissos da escola e sua agenda profissional. A cantora queria confirmar que conseguiria participar do ensaio técnico antes de autorizar o anúncio de seu nome como rainha de bateria.

Para ela, essa etapa representa um momento fundamental da preparação antes do desfile. A artista, portanto, esperou a definição das datas para verificar se conseguiria cumprir o compromisso sem deixar de realizar os shows já previstos. "Eu só pedi para eles entenderem as datas. Precisávamos entender se eu conseguiria estar presente no ensaio técnico. Isso para mim é o mais importante antes do desfile. Você precisa fazer o ensaio técnico perfeito", acrescentou Anitta.

Anitta esperou definição de horário

A nova rainha afirmou que só ficou tranquila para confirmar sua participação depois de saber que a escola seria a última a realizar o ensaio técnico. A posição permitiria que ela cumprisse um show anteriormente marcado e seguisse diretamente para o compromisso relacionado ao Carnaval. Dessa forma, a cantora condicionou o anúncio à possibilidade de comparecer à atividade, sem apontar outras demandas para assumir o posto na escola de samba Acadêmicos da Grande Rio.

"Só deixei a gente anunciar quando eles puderam confirmar que seriam os últimos a ensaiar, porque aí daria tempo de fazer meu show e sair", contou.também afirmou que já precisou conciliar compromissos semelhantes em outros momentos da carreira.

A confirmação ocorreu depois que a data e o horário do ensaio se mostraram compatíveis com sua programação de shows. Com a questão resolvida, a cantora autorizou a escola a divulgar oficialmente sua chegada ao posto. Segundo ela, a preocupação estava ligada exclusivamente à presença no ensaio técnico, etapa que considera necessária para sua preparação antes do desfile oficial.

"Já fiz isso algumas vezes na minha carreira, quem me acompanha sabe. Quando eles falaram a data e conseguimos conciliar, eu topei que eles me anunciassem como rainha. Só queria ter certeza de que poderia estar presente", concluiu.

A cerimônia de coroação também marcou o encontro da cantora com Eloína dos Leopardos, figura histórica da folia e considerada a primeira rainha de bateria do Carnaval brasileiro. Foi ela quem entregou a coroa à nova ocupante do posto durante o evento na quadra da agremiação em Caxias. A passagem do símbolo ocorreu diante da comunidade da escola e oficializou a participação da artista na função ligada à bateria para o próximo desfile.