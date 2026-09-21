Reprodução/Instagram/olazaroramos Lázaro Ramos

Lázaro Ramos, 47 anos, chamou a atenção dos internautas ao falar sobre um momento bastante complicado envolvendo sua carreira artística e sua vida pessoal. O ator, que atualmente interpreta Jendal em A Nobreza do Amor, na TV Globo, revelou ter recebido o diagnóstico de burnout na época em que atuou em Elas por Elas (2023) .

O marido de Taís Araújo, 47, explicou ter sido 'forçado' a aprender a respeitar os limites do corpo. Em entrevista ao jornal Extra, o veterano da televisão brasileira contou que estava em Salvador, na Bahia, em uma viagem de início de ano, quando passou mal e precisou ser internado às pressas.

"Tive burnout. Não morri naquela ocasião, mas não quero mais voltar para aquela situação. O meu corpo pifou. Desmaiei e fui para o hospital. Estava numa batida de trabalhos sem pausa, sem um sono regulado, sem uma alimentação boa", explicou Lázaro Ramos.

Sincero, o ator explicou que não estava se cuidando como deveria e, por conta disso, seu corpo não aguentou.

A carcaça estava bem malcuidada. O corpo me parou, logo na minha terra, e me deu o recado. Dormi e acordei no hospital com esse diagnóstico Lázaro Ramos, ator e apresentador.

O intérprete contou que deixou o hospital com um atestado, mas que se sentiu melhor depois de começar a se cuidar. "Saí de lá com um atestado de dez dias. Isso durante uma novela! Fiquei me cuidando e já voltei me sentindo bem melhor. Se você reparou, teve uma hora em que mudei o tom do [personagem] Mário Fofoca, que foi para um registro mais lúdico. E hoje em dia levo a carreira de outra forma", disse ele.

Uma das mudanças de hábito estabelecidas pelo ator e diretor desde esse episódio tem sido se dedicar a um trabalho de cada vez. "O desafio agora é provar para mim mesmo que ainda tenho paixão pelo que faço. Nos últimos tempos, fiz papéis pensando na manutenção da carreira. Mas, atualmente, os personagens que escolho não são mais para provar algo para alguém", completou.

Instagram Taís Araújo e Lázaro Ramos

Hoje, Lázaro Ramos está na reta final das gravações de A Nobreza do Amor, que devem ser encerradas no dia 10 de outubro . De acordo com ele, o público ainda acompanhará cenas marcantes protagonizadas por Jendal, Kênia (Nikolly Fernandes) e Alika (Duda Santos).

"A pergunta era: como faço esse sujeito que é um tirano sem ser óbvio? Não estou defendendo o Jendal! Mas, por um lado, eu o vejo como um malandro otário. Ele acha que está arrasando, mas tem muitos ingredientes para ser otário", concluiu.

Taís Araújo em A Nobreza do Amor

A atriz interpreta Menemi, rainha do Reino de Zinga, em uma participação especial confirmada pelo gshow. A primeira foto da atriz caracterizada já foi divulgada, e sua personagem será uma aliada da princesa Alika em um momento de disputa pelo poder, com Jendal no centro dos conflitos.

Reprodução/Divulgação/TVGlobo Taís Araújo em A Nobreza do Amor

Conforme destacou o gshow, Menemi é uma líder justa e admirada por seu povo. Na história, ela se torna uma importante aliada da protagonista, que tenta recuperar o trono de Batanga depois da tomada de poder do personagem de Lázaro.

Menemi pertence a outro reino, Zinga, e sua participação conecta a trajetória de Alika a uma nova autoridade dentro do universo africano da trama.



