Reprodução/Instagram/@milaseidl Mila Seidl desabafa após vender carro de Lito Sousa.

Mila Seidl, de 41 anos, usou as redes sociais neste domingo (20) para rebater as críticas que recebeu após colocar o carro de seu marido, Lito Sousa, de 59, à venda. A empresária negou que a venda do veículo esteja ligada ao custeio do tratamento do influenciador, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, e abriu o jogo sobre os julgamentos que tem recebido desde a divulgação do diagnóstico dele.





"Foi a única coisa que a gente falou. Que iria vender. E começaram a sair matérias de que a gente ia vender para custear tratamento e várias outras coisas. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas informações, porque ninguém veio me perguntar nada e eu também não falei nada sobre isso. Não é para custear tratamento", começou.

Mila afirmou que pretende vender o carro porque Lito Sousa não tem como usá-lo o carro no momento. Além disso, o veículo deixou de ser uma prioridade e mesmo parado, gera despesas desnecessárias.

"Eu preciso ter controle dos nossos gastos, justamente para não ter que pedir nada. Então, não faz sentido eu ter um carro caro, que dá despesas, desvalorizando, sendo que a gente não vai usar ele agora", disse.

Na sequência, a empresária explicou que, apesar do incentivo dos fãs, Lito Sousa não se sentiria confortável com a criação de rifas ou vaquinhas para ajudar no custeio de suas despesas médicas. "Não acho que o Lito se sentiria confortável com essa situação. Nem passou pela minha cabeça. Não tenho nada contra quem faz rifa, mas não combina com a gente", completou.

Em seu desabafo, Mila Seidl ainda negou boatos sobre o patrimônio do casal, incluindo rumores de que Lito possuía um relógio de luxo, avaliado em R$ 700 mil.

"O Lito não é uma pessoa ligada a luxo, ostentação. Temos uma vida muito boa, que foi construída ao longo de muito trabalho. São 12 anos de internet. Mas ele não tem um relógio que custa nem perto disso. O mais caro custa R$ 3 mil", disse.







Mila Seidl rebate relativização de sua dor na web

A empresária, que já havia afirmado que não tinha pretensão de tomar o lugar do marido no comando do canal do Youtube "Aviões & Músicas", também abriu o jogo sobre comentários de internautas que tentam relativizar à sua dor devido à sua condição financeira.

"O sofrimento que a gente sente não é medido pelos fatores de conforto. É pelo que você está sentindo. O Lito é o amor da minha vida, é o pai do meu filho. Vocês acham que está sendo fácil passar por isso, com tanta incerteza?", desabafou Mila. A empresária ainda completou afirmando que se sente cobrada para "pedir autorização para sofrer".







"A gente programa a nossa vida para que ela aconteça de uma forma. A gente investe o nosso tempo de uma maneira, considerando que lá no futuro a gente vai ter outra. Hoje eu consigo entender que a gente não tem essa previsibilidade. Boa parte das coisas não estão no nosso controle", disse Seidl.

Por fim, Mila confessou que trocaria todo o sucesso profissional e financeiro por mais tempo ao lado das pessoas que ama."Você troca tudo o que você construiu em anos por um momento com a pessoa que você ama. Você troca tudo o que você planejou, sem pestanejar, para ter aquela pessoa com você", concluiu.