Reprodução/Instagram/luapio/ricoof Luana Piovani acaba com Rico Melquiades

Luana Piovani, 50 anos, chamou a atenção dos internautas neste final de semana ao compartilhar um vídeo criticando o ex-Fazenda da RecordTV, Rico Melquiades, 34 anos. A loira se manifestou após o influenciador se tornar alvo de uma ação do Ministério Público do Trabalho de Alagoas (MPT-AL) .

Depois da treta nas redes sociais, neste domingo (20), o influencer aproveitou o dia de sol para curtir uma praia, mas mostrou não estar sozinho. Rico afirmou estar com medo de esbarrar com uma “doida de Portugal” e, por isso, contratou alguns seguranças.

Ele compartilhou o momento em que chegou à praia escoltado, com cinco seguranças ao seu redor. O influenciador atravessou a avenida e seguiu até a orla acompanhado pela equipe. “Vai que encontro uma doida de Portugal por aqui. Sempre com segurança”, escreveu, acrescentando emojis de desprezo.

Por fim, o ex-integrante do reality rural ainda reforçou a decisão de andar acompanhado pela equipe. “Sempre escoltado! Se for pra ir na esquina, só saio com segurança. Infelizmente, ter opiniões contrárias dos demais dá nisso”, declarou.

Reprodução/Instagram/luapio/ricoof Luana Piovani volta a atacar Rico Melquiades

Entretanto, assim como nas outras vezes, Luana Piovani fez questão de se posicionar. A atriz compartilhou um vídeo sobre a ação do influencer e mandou mais um recado

Que tristeza! Que constrangimento! A polícia brasileira fazendo extra protegendo esse boçal. Luana Piovani, atriz e apresentadora.

Como a treta começou?

Tudo isso começou na última sexta-feira (18), quando Rico falou sobre sua responsabilidade como alguém influente e comentou sobre as regras que envolvem as relações de trabalho e o processo eleitoral.

“Na condição de influenciador, tenho plena consciência da minha responsabilidade com o público e do meu compromisso com as leis trabalhistas e eleitorais. Quero vir a público pedir desculpas a todos os brasileiros e trabalhadores. Nenhum funcionário deve sofrer qualquer tipo de coação”, disse.





Ao republicar a gravação, Luana acrescentou uma provocação direcionada ao influenciador.

“Demônio da mandíbula hialurônica”, escreveu a atriz em uma repostagem no Stories. Pouco tempo após a publicação da atriz, o famoso reagiu e publicou uma carta aberta, dizendo que a atriz não conhecia sua relação com as funcionárias.

“Você não conhece minha casa, minha família e minha relação com essas mulheres. Uma coisa é criticar minha atitude, outra é partir para ataque pessoal, sendo assim bora baixar o nível”, escreveu. Na mesma ocasião, Rico e sua mãe também fizeram críticas pessoais à atriz.



