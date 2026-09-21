Reprodução/TV Globo Atriz Cacau Protásio

Cacau Protásio falou, por meio de suas redes sociais, que passou mal e precisou ser hospitalizada no último sábado (19), após se apresentar em uma peça de teatro. Ela contou que teve uma forte virose e terminou o trabalho sem forças.

No último domingo (20), Cacau postou nos stories de seu Instagram uma gravação no hospital: “Saí da peça... Estava passando muito mal, mas fiz a peça, deu tudo certo. Estou no soro”, disse ela.

Depois, a eterna intérprete de Zezé, de Avenida Brasil, já apareceu em casa: “Obrigada pelas mensagens. Ontem eu estava passando bastante mal; fiz a peça com a força de Jesus. Deu tudo certo, eu estou me recuperando porque hoje tem mais”, pontuou.

No entanto, a atriz relatou todos os sintomas que estava sentindo nos últimos dias e contou que passou muito mal.

“Eu estou há uma semana passando muito mal, com uma diarreia muito braba, febre... É uma virose que está aí, né? E ontem eu fiz a peça, mas assim, sem forças, com a força de Jesus”, disse.

Cacau não estará em Avenida Brasil

Reprodução/TV Globo Cacau Protásio passa mal e é hospitalizada





Após ter seu nome citado para a trama de João Emanuel Carneiro, a atriz Cacau Protásio afirmou que não estará no folhetim das nove: "Gente, eu não vou fazer a novela, eu não fui chamada", disse em um comentário do Instagram.

Vale ressaltar que o canal carioca já soltou alguns nomes que estarão no elenco da segunda versão, como: Murilo Benício, Adriana Esteves, Cauã Reymond, Debora Falabella, Juliano Cazarré, dentre outros.

Quem é Cacau Protásio?

Anna Cláudia Protásio Monteiro, conhecida como Cacau Protásio, é uma atriz e comediante brasileira. Ganhou aclamação nacional ao viver a doméstica Zezé, fiel escudeira de Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil, que lhe trouxe diversos prêmios.





No Mulltishow, viveu a Terezinha no sitcom Vai que Cola, entre os anos de 2013 e 2025. É considerada como um dos maiores nomes da comédia nacional e fez filmes de sucesso como Vai que Cola - O Filme (2015), Os Farofeiros (2018), A Sogra Perfeita (2020), além de Juntos e Enrolados (2022).