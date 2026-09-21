Reprodução/Internet Mariana Gross completa 25 anos de Globo e revela previsão que fez ao entrar no canal

Mariana Gross celebrou 25 anos de trabalho na Globo e recordou que imaginava permanecer apenas um ano na emissora quando foi aprovada no processo seletivo. A jornalista, que passou todo esse período ligada ao RJ1 como apresentadora e repórter, publicou uma mensagem nas redes sociais sobre a marca profissional. Aos vinte e poucos anos, ela não previa uma permanência tão longa e agora destaca o sentimento de pertencimento construído ao longo desse período.

Mariana Gross celebra permanência na Globo

Ao recordar sua chegada à Globo,contou que encarava aquela oportunidade com uma perspectiva bastante diferente. A apresentadora acreditava que sua passagem pelo canal seria curta e não imaginava permanecer durante um quarto de século. Na publicação, ela relacionou a previsão feita na juventude à maneira como enxergava o futuro naquele momento.

A jornalista também aproveitou a comemoração para destacar a experiência acumulada desde sua aprovação no teste realizado pela emissora. “Ao ser aprovada no teste, imaginei que duraria, no máximo, um ano na emissora. Talvez porque, aos vinte e poucos, a gente ainda não consiga enxergar a vida em quartos de século”, escreveu.

A expectativa inicial acabou distante do que aconteceu nos anos seguintes.permaneceu na Globo e completou 25 anos de vínculo com a empresa. Ao celebrar a data, ela usou uma expressão associada aos profissionais formados dentro da própria emissora para definir sua relação com o canal. “Completo 25 anos de Globo hoje. Sou prata da casa”, afirmou em seguida.

Durante esse período, Mariana Gross passou por diferentes experiências profissionais e acompanhou mudanças no jornalismo e na televisão brasileira. Na mensagem sobre os 25 anos, entretanto, a jornalista concentrou sua lembrança nas pessoas com quem trabalhou. Ela agradeceu aos profissionais que encontrou durante a carreira e ressaltou a contribuição deles para seu aprendizado. “Me orgulho e sou grata por tanta gente generosa que me ensinou tudo nesse caminho”, declarou.

Além de sua relação com o jornalismo local do Rio de Janeiro, Mariana Gross atua como apresentadora desde 2013. A jornalista também aparece nacionalmente como substituta de Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil. Essas funções passaram a fazer parte de sua rotina profissional depois dos primeiros anos como repórter, período que começou quando ela ainda tinha vinte e poucos anos.