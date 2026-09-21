Reprodução/Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Fernandez, 38 anos, compartilhou um vídeo que deu o que falar nas redes sociais. A loira usou sua conta pessoal do Instagram para revelar que compartilha seus problemas com a natureza, em especial com as árvores e o vento.

Como de costume, a ex-BBB surpreendeu ao falar sobre algumas de suas práticas mais íntimas.

“O dia que vocês entenderem o poder que a natureza tem de consertar o que fizeram de errado com você, se alguém te sacaneou e você contar para as árvores, se alguém te sacaneou e você contar pro vento, se alguém te sacaneou e você contar para a natureza...”, declarou Yasmin Brunet no vídeo.

Pouco tempo após a publicação, os usuários iniciaram uma série de comentários sobre as falas da loira, principalmente sobre como lidar com conflitos. Além disso, alguns chegaram a questionar, de forma irônica, a sobriedade da influenciadora.

“Você tá sóbria?”, indagou um usuário. "Ai amada, às vezes a pessoa sí tem que tomar o remedinho e ir descansar, sabe? Da uma dormida que vai passar", sugeriu outra. “A árvore de saco cheio ouvindo minhas reclamações”, disparou outra.

Embora muitos comentários sejam parecidos com esses, houve pessoas que compartilharam seus relatos concordando com Yasmin. “Eu recebi esse conselho de uma benzedeira… Eu tava muito mal e ela falou pra eu encostar numa árvore e falar com ela o que tinha acontecido e que ia ficar bem e olha…”, disse. "A espiritualidade existe, e é muito poderosa, acreditem!", destacou outra.

Yasmin Brunet recorre a técnica com 'gás do riso'

Na semana passada, Yasmin Brunet surpreendeu os internautas ao compartilhar registros de um procedimento estético realizado na região do abdômen. A modelo passou por uma sessão de ultrassom microfocado, técnica utilizada para estimular a produção de colágeno e melhorar a firmeza e a qualidade da pele.

Durante o procedimento, ela utilizou óxido nitroso, conhecido popularmente como "gás do riso". O recurso pode ser empregado em determinados tratamentos para ajudar a diminuir a percepção de desconforto e proporcionar uma experiência mais tranquila ao paciente.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

De acordo com a médica especialista em estética Fernanda Nichelle, o aparelho entrega energia em diferentes profundidades da pele, desencadeando uma resposta do próprio organismo.

Segundo Fernanda, embora possa contribuir para uma experiência mais tranquila, o recurso exige cuidados."Ele ajuda a reduzir a percepção do desconforto durante a sessão, proporcionando mais tranquilidade ao paciente. Ainda assim, o uso deve ser realizado de forma segura, com acompanhamento profissional e seguindo protocolos específicos", explicou.



