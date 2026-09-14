Reprodução/Internet Globo definiu Avenida Brasil 2 como título oficial da continuação

A Globo definiu Avenida Brasil 2 como o título oficial da continuação de Avenida Brasil (2012), depois de diferentes nomes provisórios circularem nos bastidores durante os últimos meses. Documentos internos relacionados à nova novela das nove já adotam a nomenclatura escolhida pela emissora. Com estreia prevista para janeiro de 2027, a produção de João Emanuel Carneiro ocupará a faixa das 21h após o encerramento de Quem Ama Cuida.

Avenida Brasil 2 preserva marca da novela original

A decisão também apareceu no anúncio divulgado pela própriana última terça-feira (8). Depois de manter oficialmente o projeto em sigilo durante meses, a emissora confirmou pelas redes sociais que a história exibida originalmente em 2012 terá uma nova fase. A definição encerra as especulações sobre a possibilidade de a continuação receber outro nome e estabelece a marca que será usada pela empresa na divulgação da produção. A informação é do portal Leo Dias.

Ao escolher Avenida Brasil 2, a Globo decidiu manter uma ligação direta entre a nova história e a produção original. Em vez de criar outro título para diferenciar a segunda fase, o canal preservará o nome conhecido pelo público e acrescentará o número 2. A opção deixa explícito que a novela será uma continuação dos acontecimentos apresentados na trama que ocupou o horário nobre da emissora durante o ano de 2012.

A nova novela tem lançamento programado para janeiro de 2027 e substituirá Quem Ama Cuida na faixa das 21h. A atual produção é assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Com a definição do nome, a Globo avança nos preparativos para a sucessora e passa a tratar oficialmente a continuação pelo mesmo título que já vinha sendo usado informalmente para identificar o projeto nos bastidores da dramaturgia.

João Emanuel Carneiro voltará a escrever a história, repetindo sua função na novela original. Ricardo Waddington assumirá novamente a direção artística e retomará a parceria estabelecida na primeira produção. O diretor deixou a Globo em 2023, mas retornou à empresa justamente para trabalhar na nova fase do folhetim.

Avenida Brasil (2012) foi exibida entre março e outubro e teve Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond entre seus principais nomes. Os atores interpretaram Carminha, Nina, Tufão e Jorginho, respectivamente. A produção se tornou um dos títulos de maior repercussão da teledramaturgia da Globo e estabeleceu personagens que agora servem como referência para a criação da continuação preparada para o próximo ano.

