Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford

Presley Gerber, 27 anos, filho da top model dos anos 1990 Cindy Crawford, 60 anos, com o ex-modelo Rande Gerber, 64, morreu no último domingo (20), em uma clínica de reabilitação, segundo informações da imprensa internacional. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Um representante da família de Cindy e Rande, que também são pais da modelo e atriz Kaia Gerber, 25 anos, confirmou a morte de Presley ao TMZ. “A família pede privacidade durante este momento muito difícil e doloroso”, pediu.

Em janeiro de 2019, Presley chegou a ser preso por dirigir sob influência de álcool ou drogas (DUI). Ele foi condenado a três anos de prisão, mas cumpriu a pena em liberdade condicional. Além disso, teve que concluir um programa voltado a infrações por embriaguez ao volante e prestar dois dias de serviço comunitário.

Luta contra o vício

Ainda que seja um assunto delicado, nos últimos anos, Gerber falou sobre suas dificuldades envolvendo saúde mental e uso de drogas. Durante sua participação no podcast Studio 22, em 2023, ele comentou sobre o uso de suas plataformas para conscientizar sobre saúde mental e classificou o tema como “uma parte muito grande da minha vida”.

Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford

Presley também criou a série “Mental Health Mondays” nas redes sociais e passou a falar publicamente sobre suas experiências relacionadas à saúde mental e à recuperação.

Em dezembro de 2025, ele chegou a compartilhar um vídeo no Instagram falando sobre o uso de medicamentos prescritos, incluindo buprenorfina, Xanax e Valium para lidar com crises de pânico. “Infelizmente, tive muitas perdas de diferentes formas recentemente”, declarou no vídeo, que pouco tempo depois foi removido. “Então isso não é uma desculpa, mas é o motivo pelo qual estou onde estou agora", acrescentou.

Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford

Em agosto deste ano, sua irmã Kaia Gerber comentou em uma entrevista à Vogue sobre a luta de uma década de seu irmão contra o vício em drogas.

Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos. Acho que foi por isso que comecei a me identificar como a mais fácil e nunca quis pedir ajuda. Porque parecia demais ter dois filhos que precisavam de atenção. Kaia Gerber, irmã de Cindy Crawford.





Kaia disse que, mesmo que seus pais tenham mantido a vida privada e não tenham compartilhado nada, ela se orgulha de como Presley enfrentou seus problemas publicamente.

“Temos um professor excepcional, meu irmão, que diz: 'Vou ser muito humano com todos'. Há um limite para o que você pode esconder do mundo. E tentar abafar o assunto só faz a pessoa se sentir como se você tivesse vergonha dela”, declarou a irmã de Presley.



