Reprodução/Inbstagram Cacau Protasio encontra Whoopi Goldberg em igreja no Vaticano

Cacau Protásio teve um momento de fã ao encontrar a atriz veterana Whoopi Goldberg em uma visita à Basílica de São Pedro, no Vaticano. A atriz brasileira estava acompanhada do marido, o fotógrafo Janderson Pires, com quem renovou seus votos, e com o comediante Fábio Porchat, que a ajudou na tradução para que ela se comunicasse com a vencedora do Oscar.

“Love You @whoopigoldberg! Pensa em vários momentos emocionantes de uma vida? Pensaram?! É esse momento, é único, é perfeito, para mim é um presente enorme de Deus! Gratidão Jesus! Obrigada @fabioporchat pela tradução, obrigada meu amor meu marido pelo vídeo. Inesquecível”, escreveu Cacau na legenda do vídeo.

Ela ainda compartilhou uma foto ao lado da ídola. "Vou deixar com vocês a legenda! @whoopigoldberg", publicou.

Nos comentários, fãs e famosos celebraram o encontro. “QUE LINDAS!!”, escreveu Camilla de Lucas. “Uau que incrível”, disse Regiane Alves. “Que emocionanteeee”, comentou Dani Calabresa."Ahhh que emoção, o abraço inesquecível 😍", celebrou Fabiana Karla.

Cacau ainda aproveitou a ida ao país da Igreja Católica para renovar os votos de seu casamento com Janderson. "O Papa abençoou nossa aliança. Comprei uma aliança nova para a gente renovar votos e ele abençoou. Quando cheguei lá, dei a minha aliança para ele e ele falou: 'Muito obrigada'. Ele é muito bem-humorado", disse ela.

"Ele é muito legal. Mandou beijo para o Brasil. Estou nervosa... Ele deu um terço para a gente. Emocionante. Ele está aqui e eu vou mostrar para vocês", afirmou.