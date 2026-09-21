Daniel Erthal em A Fazenda
Reprodução/TV Record
Daniel Erthal em A Fazenda

A disputa pela Prova de Fogo em A Fazenda  rendeu um clima pesado entre os confinados. Após perder a prova no último domingo (20), Ana Bruna escolheu um peão para ir com ela para a Baia, e ela foi de Daniel Erthal.

Porém, o ator não gostou muito de ter sido o preterido e aproveitou uma conversa com Fran para cutucar a adversária. Fran tentou animar o colega com a situação, afirmando que ele teria chance de disputar o chapéu de Fazendeiro, e o peão debochou da situação.

"Pense positivo, você tem chance de ser fazendeiro. Ia ser lindo, né?", pontuou a aliada. Daniel, então, disparou: “A falta de sorte foi dela, que vai ter que ficar com três machos que não se identificam com ela, inclusive”, disse.

Ana Bruna em A Fazenda
Reprodução/Record
Ana Bruna em A Fazenda


O tumulto ocorreu após Ana Bruna perder a prova e colocar Daniel para fazer parte da Baia. Com o grupo formado, o clima entre os peões começa a pegar fogo nos próximos dias, principalmente com a formação da Roça.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.


O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em  A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.

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