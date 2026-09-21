Reprodução/Instagram Bianca Andrade fala sobre segundo filho de Fred Bruno

Bianca Andrade, 31 anos, usou suas redes sociais para se pronunciar após receber inúmeras críticas ao admitir ter sentido ciúmes após descobrir que Fred Bruno, 37 anos, pai de seu filho Cris, de 5 anos, terá outro bebê. Sem pensar duas vezes, a empresária comentou um pouco mais sobre o assunto.

A influenciadora comentou em um post, justificando a reação e amenizando a polêmica, após revelar que sentiu um pouco de "recalque" ao descobrir que o primeiro irmão de Cris não seria filho dela. Como é de se imaginar, as falas rapidamente viralizaram.

Sincera, a influenciadora respondeu a um comentário no Instagram e explicou o contexto da declaração. A ex-BBB já havia contado que sentiu um "ciumezinho", e essa revelação dividiu opiniões, provocando diferentes reações nas redes.

Bianca Andrade rebateu um perfil no Instagram que ironizou, como se fosse Déia Freitas, dona do podcast Não Inviabilize, falando. "Oi, gente. Cheguei para mais um picolé de limão... e a ex-esposa tinha ciúmes porque não seria dela, o irmãozinho do meu filho", disse.

Na sequência, a influenciadora rebateu:

Falei em um tom de brincadeira [risos]. Quando o pai me contou, eu falei: 'Tampa o umbigo que o recalque aqui está grande!'. Mas deu um ciumezinho sim, e está tudo bem Bianca Andrade, empresária e influencer.





Isso aconteceu depois que a fala da famosa ganhou repercussão. Vale relembrar que Bianca e Fred tiveram Cris durante o relacionamento, que chegou ao fim em 2022. Entretanto, mesmo separados, os dois mantêm bastante contato por conta da criação do menino.

Agora, contudo, com a chegada de mais um integrante à família do apresentador da TV Globo, Cris ganhará seu primeiro irmão por parte de pai.

Reprodução/Instagram Bianca Andrade responde comentário no Instagram

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No dia 29 de julho, Fred Bruno revelou o sexo do segundo filho. O apresentador, que participou do BBB 23, espera um menino com Indi Lunar e compartilhou registros do chá revelação realizado com familiares e amigos.

"Vem aí: OUTRO MOLEQUE!", anuncia Fred na legenda da publicação. A comemoração também serviu para contar sobre a gravidez a parte dos convidados. De acordo com o famoso, alguns amigos chegaram ao encontro sem saber que ele seria pai novamente.

Reprodução/Instagram Fred e Indi Lunar no chá de bebê





"O chá revelação foi especial demais e ainda teve uma parte muito legal e engraçada: alguns amigos ainda não sabiam que tinha um baby a caminho, então foi um chá revelação surpresa pra eles", contou.

Na gravação, o comunicador agradeceu o carinho recebido desde o anúncio da gravidez e disse que o nome do bebê ainda não foi escolhido."Agora eu preciso da ajuda de vocês… Comentem nomes de menino! Porque, pra falar a verdade, só o nome de menina já tava decidido", concluiu.



