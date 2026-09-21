imagem de divulgação Avon lança coleção de make e Casa& Estilo inspirado em Alice no País das Maravilhas

A Disney é unanimidade: uma fonte de memórias afetivas, momentos mágicos em família e a construção de valores para uma vida. Assim também é a Avon na vida de muitas pessoas. Famílias folhearam e folheiam as revistas, esfregam seus pulsos nas páginas perfumadas e constroem memórias afetivas como o primeiro perfume, o primeiro batom de moranguinho e aquele perfume inesquecível que a avó usava da linha Crystal da Avon.



E o que acontece quando esses dois mundos colidem? Uma collab que já nasce viral. A Avon, marca líder em maquiagem no Brasil, apresenta linha inspirada em personagens, cenários e elementos da animação, em uma linha de maquiagem, fragrâncias e produtos do portfólio de Casa & Estilo. O lançamento em edição limitada faz parte da plataforma Avon Trends, frente dedicada a decodificar movimentos globais de beleza e traduzi-los em produtos e experiências.E como boa trend, a collab já nasce viralizando nas redes, especialmente em função da Paleta Multifuncional.

Essa Paleta Multifuncional, em formato de livro, reúne 12 tons de sombras, divididos entre acabamentos matte e brilhante, mas não apenas isso. Ela possui duas sombras quadriculadas que antes só eram possíveis e vistas em marcas chinesas de luxo, mostrando como Avon busca estar conectada com as inovações de mercado. Ela também traz modes não convencionais nos pós faciais., o que também é um desafio de desenvolvimento e um comprometimento com a entrega lúdica de um produto.

A linha também conta com iluminador corporal cuja embalagem em formato de borrifador homenageia o hookah da Lagarta, e iluminador facial, com textura cremosa e acetinada e design que remete ao relógio dourado do Coelho Branco. Essa produção focada em elementos que se relacionem com personagens e momentos da animação são uma estratégia clássica de conexão emocional que se prova muito eficaz na conversão de vendas e conquista do consumidor por algo que vai muito além da necessidade de um novo iluminador.



A linha veio realmente trazendo um portfólio extenso e que pensa além da imagem, trazendo tratamento. Um exemplo é o dos glosses da linha, que unem brilho a uma fórmula enriquecida com ácido hialurônico e vitamina E. Pra finalizar a experiência de beleza, a linha é completa por um body splash floral frutal e quatro cores de esmaltes com tecnologia True Color e secagem express em até 60 segundos, outro ícone da marca pela qualidade e praticidade na rotina.



“O universo de Alice no País das Maravilhas nos lembra que crescer é explorar diferentes versões de nós mesmas. A curiosidade de Alice, a força da Rainha de Copas e a atmosfera fantasiosa desse mundo inspiraram uma coleção que celebra a liberdade de experimentar sem abrir mão da própria essência. Esse também é o papel da Avon como Femtech: incentivar as mulheres a descobrirem e expressarem quem desejam ser. Cada embalagem e cada produto foram pensados para transformar esse universo em uma experiência de beleza surpreendente e colecionável", conta Andrea Echeverri, Head Global de Marketing de Maquiagem, Cabelos e Skincare da Avon.

Ms Avon não parou na maquiagem. Expandindo a coleção para além da beleza, Casa & Estilo também apresenta uma linha inspirada no universo da animação. Com design colecionável e detalhes que remetem ao filme clássico, os itens trazem para a mesa de casa a cerimônia do chá com o Chapeleiro Maluco, um momento clássico da animação. A coleção reúne jogos de bule de cerâmica, xícaras com pires, pratos fundos, tigela, copos e panos de copa, todos desenvolvidos com estampas inspiradas em personagens e elementos marcantes da história.

A pré-venda da coleção já está disponível desde 21 de agosto no e-commerce oficial da marca, com preços entre R$15,00 a R$100,00. Os produtos serão comercializados em edição limitada, enquanto durarem os estoques.



