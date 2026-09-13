Instagram Daniella Sarahyba





A modelo Daniella Sarahyba, 42 anos, compartilhou, no último sábado (12), uma sequência de fotos de sua viagem pela Itália durante o verão europeu. Nas imagens, ela aparece aproveitando as férias ao lado de amigos.

Em uma publicação no Instagram, Daniella reuniu diferentes registros dos dias que passou no país. Na legenda, a modelo destacou a importância das amizades e falou sobre a saudade que sentirá após o retorno para casa.

“Aqui, alguns registros inesquecíveis e a lembrança de como é bom ter amigos nessa vida. Aqueles que ficaram para sempre nas nossas vidas. Vou ficar com muita saudade de todos. Hora de voltar para casa”, escreveu.





Entre as fotos, a modelo aparece de biquíni curtininha e colorido, enquanto aproveitava uma ducha. O visual chamou a atenção dos seguidores, que também destacaram a boa forma da modelo.

Em outro registro, Daniela posou com um biquíni dourado e branco, novamente ao lado dos amigos durante a viagem pela Itália.

As fotos renderam diversos comentários de amigos: "Foi PERFEITO! Tô com mtas saudades… que venham as próximas”, escreveu uma amiga.





Já os fãs destacaram, a beleza e simpatia da modelo. “Maravilhosa demais”, comentou uma, “Linda, linda, linda”, afirmou outra.

Quanto mais o tempo passa, mais estonteante você fica. Muito linda. Essa passou na fila da beleza e simpatia pelo menos mil vezes”, afirmou uma terceira.

Daniella nasceu no Rio de Janeiro, casou-se em setembro de 2007 com o empresário Wolff Klabin e, juntos, tiveram três filhos: Gabriela, Rafaela e Armando.