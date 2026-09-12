Reprodução/Instagram/Virginia Virginia acompanha jogo de Vini Jr. no Santiago Bernabéu com camisa do Real Madrid.

Virginia Fonseca, de 27 anos, posou em Madri neste sábado (12) e já foi direto prestigiar o namorado, Vini Jr.. Poucas horas depois de chegar ao país europeu, a loira compartilhou uma sequência de fotos no estádio Santiago Bernabéu, onde o atacante do Real Madrid atuará na partida contra o Rayo Vallecano pela La Liga.

Nos registros, a influenciadora surge nas arquibancadas do estádio, em clima de torcida. Para a ocasião, ela apostou em um look esportivo composto por uma camisa azul do Real Madrid combinada com uma bermuda no mesmo tom e um boné branco. A loira completou o look com uma bolsa branca da grife Balenciaga e tamancos de salto altíssimos.

Na legenda da publicação, a influenciadora escreveu: “Já por cá”. Nos comentários, internautas elogiaram a produção. “Que estilo”, escreveu um. “Que bolsa linda! E a dona mais ainda”, disse outra. “Está linda”, declarou uma terceira seguidora da loira.







Virginia é recebida com declaração de amor de Vini Jr.

Horas antes de partir para o estádio, Virginia Fonseca compartilhou um momento fofo nos Stories do Instagram. Ao chegar na mansão do jogador, ela foi recebida com um recado carinhoso: “Bem-vinda de volta, te amo”, escreveu Vini Jr. no espelho da suíte.

Virginia usa moletom igual ao de Zé Felipe e web cita Vini Jr.

Antes de partir para Madri, Virginia surpreendeu os seguidores na quinta-feira (10) ao surgir usando um moletom idêntico ao do ex-companheiro, Zé Felipe. Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs do ex-casal, é que a influenciadora está hospedada no apartamento do sertanejo, em São Paulo.





Tudo começou quando a loira surgiu nos Stories do Instagram vestindo a peça, que é branca e tem uma estampa de Nossa Senhora. Os registros ocorreram um dia depois da festa em comemoração aos cinco anos da marca de beleza dela, WePink, realizada na capital paulista.

Rapidamente, os seguidores de Virginia perceberam a semelhança com um moletom usado por Zé Felipe anteriormente e passaram a especular que a peça poderia pertencer ao cantor. A teoria criada por internautas ganhou ainda mais força quando eles descobriram que a loira está hospedada em um apartamento que o sertanejo mantém em São Paulo.

“Ai, que delícia usar as roupas do ex na casa do ex”, escreveu um usuário do X. “A Virgínia ainda encheu o moletom de perfume. Não é possível uma coisa dessas não”, observou outro.

Internautas também aproveitaram a oportunidade para alfinetar o namorado da influenciadora, Vini Jr..“Ou ela não supera o Zé, ou ela queria que a internet falasse disso. Mas no Vini ela não pensa, não”, opinou um . “Alô, Vini Jr (Tufão), Virginia está usando moletom do ex e ainda enche de perfume no apartamento dele em São Paulo. Abre o olho", disse outro.