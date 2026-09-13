Nikko
Arquivo pessoal
Nikko


Com uma trajetória sólida e reconhecida internacionalmente, o artista plástico brasileiro Nikko Kali segue inovando na arte contemporânea ao unir técnica, natureza e experimentação em seu processo criativo. Radicado em Paris há mais de 40 anos, o artista desenvolveu um método singular: ele produz suas próprias tintas a partir de pedras e minerais naturais, criando obras com textura única e pigmentação intensa.

O processo é totalmente artesanal. Nikko coleta, seleciona e tritura pedras, transformando-as em pigmentos que dão origem a tintas com características únicas, tanto na densidade quanto na força das cores. A técnica resgata práticas ancestrais da história da arte, quando grandes mestres produziam seus próprios materiais, mas ganha uma abordagem contemporânea nas mãos do artista.

O resultado são obras marcadas pela materialidade e pela profundidade visual, nas quais a natureza não é apenas inspiração, mas parte essencial da composição.


Carreira internacional e reconhecimento

Com mais de quatro décadas de atuação, Nikko Kali construiu uma carreira sólida e multicultural. Suas obras já foram expostas em diversos países, incluindo Brasil, Japão, China, Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Singapura e França, consolidando sua presença em pelo menos três continentes.

Ao longo de sua trajetória, o artista já vendeu mais de 100 obras autorais, incluindo uma peça adquirida por cerca de 100 mil euros, reforçando o valor e o reconhecimento de seu trabalho no mercado internacional de arte.

O prestígio de sua carreira também se reflete em importantes premiações. Em 2009, Nikko recebeu a Medalha de Ouro da Société Académique des Arts, Sciences et Lettres, ligada à Academia Francesa. Já em 2012, foi homenageado no Brasil com a Medalha Granadeiro do Imperador, concedida pelo 1º Batalhão de Guardas do Rio de Janeiro.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/james-akel/2026-09-13/artista-brasileiro-nikko-kali-cria-tintas-exclusivas-para-pintar.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes