Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann e Edu Guedes se casam em em fazenda de 1820.

Ana Hickmann, de 45 anos, e Edu Guedes, de 51, se casaram neste sábado (12), em uma cerimônia para 150 convidados na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. O enlace religioso ocorreu mais de um ano depois de o casal oficializar a união civil.

"Hoje começa o nosso para sempre. Ao lado dos nossos filhos, na nossa casa e com a bênção de Deus, celebramos o amor da forma mais linda que existe: rodeados de quem amamos", escreveu Ana Hickmann em uma publicação nas redes sociais.

A propriedade rural em que o casamento foi realizado pertence ao casal e existe desde 1820. No local, três espaços foram destinados ao evento: um à cerimônia, outro à festa e outro à recepção. Um deles, uma vila italiana, foi construído especialmente para a ocasião.

Ana foi conduzida ao altar pelo filho, ﻿Alezinho, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa. Edu, por sua vez, entrou acompanhado da filha, Maria, de seu relacionamento com Daniela Zurita.

Reprodução/Instagram/@ahickamann Ana Hickmann subiu ao altar com o filho, Alezinho, enquanto Edu Guedes chegou acompanhado da filha, Maria.





A troca de alianças ocorreu sob uma figueira centenária, com cerca de 300 m² de copa. Para conduzir a celebração católica, o casal escolheu o padre monsenhor Boanerges Bueno.

Luxo e exclusividade

A decoração do casamento contou com a predominância dos tons branco e verde, em harmonia com a paisagem repleta de natureza e reuniu mais de 9 mil rosas brancas e mais de 5 mil orquídeas, em sua maioria trazidas de Holambra, cidade considerada a capital das flores, localizada no interior de São Paulo.







Além disso, a fábrica Cristais Tavares produziu 500 pelas de Murano para a ocasião. Elas foram distribuídas entre as mesas de doces, a iluminação e um jardim aéreo, que cobriu parte do salão principal. Desenhadas por Barbara Marques, que assinou a decoração do evento, algumas peças foram produzidas exclusivamente para o grande dia e carregam os nomes de Ana, Reni, (mãe de Ana), Maria (filha de Edu), e Leila (mãe de Edu).

Outro detalhe compartilhado pela apresentadora nas redes sociais foram macarons, pequenos doces franceses que compuseram a mesa de guloseimas, personalizados com as iniciais do casal. O casamento serviu um vinho produzido especialmente para a ocasião pela vinícola Cavalleri, que ganhou o nome de Château Eclipse Noir.

Reprodução/nstagram/@ahickmann O casamento contou com doces personalizados e vinho exclusivo.







A cerimônia começou por volta das 17h e um dos detalhes que chamou a atenção foi a ausência de sinal de internet na fazenda. Os convidados foram orientados a compartilhar registros da festa somente depois de deixarem o local.

Para a lua de mel, o casal escolheu a Itália. A apresentadora já havia adiantado o destino antes do casamento nas redes sociais e chegou, inclusive, a compartilhar detalhes dos preparativos para a viagem.