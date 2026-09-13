Divulgação Corpo de Bombeiros Rey Vaqueiro



O cantor Rey Vaqueiro, de 26 anos, precisou cancelar os shows que faria neste domingo (13) após o avião particular em que viajava pegar fogo na madrugada, no interior do Rio Grande do Norte.

O artista e cinco integrantes de sua equipe, além do piloto e do copiloto, chegavam à cidade de Parelhas (RN), onde Rey Vaqueiro tinha uma apresentação marcada para as 2h30, quando a aeronave saiu da pista e pegou fogo.

Apesar do susto, todos os passageiros e tripulantes conseguiram deixar o avião antes que as chamas se espalhassem. Segundo a equipe do cantor, não houve ferimentos graves.

Instagram Rey Vaqueiro





Por causa do incidente, a equipe de Rey Vaqueiro publicou uma nota no perfil oficial do artista informando o cancelamento dos shows que estavam previstos para este domingo, nas cidades de Custódia (PE) e Canhotinho (PE).

“Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia-PE e Canhotinho-PE, estão cancelados.

O cancelamento ocorreu em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje.

Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente, não houve ferimentos graves.

As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente.

Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos.”







Quem é Rey Vaqueiro?

David Linhares Pereira de Sousa, conhecido artisticamente como Rey Vaqueiro, nasceu em São Paulo, mas ganhou destaque no Nordeste do país com um repertório voltado para a cultura e os ritmos da região.

O cantor é um dos nomes em ascensão do forró de vaquejada e do piseiro e é apadrinhado pelo cantor Wesley Safadão.

Rey Vaqueiro soma mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram e 496 mil inscritos no YouTube. A música “Acabou, acabou” já ultrapassou 2,1 milhões de reproduções no Spotify.