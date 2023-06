Mulheres Apaixonadas: como está Erik Marmo após 20 anos?

Voltaria para o Brasil

Ao Gshow, Erik afirmou que, mesmo com a vida nos Estados Unidos, voltaria para o Brasil se a oportunidade surgisse. "Adoraria trabalhar novamente no Brasil. Costumo ir algumas vezes ao ano, normalmente incluindo uma ida mais longa no meio do ano, quando as crianças tem as férias de verão daqui. Gostamos muito de estar com a família e os amigos", disse.