A ex-BBB Ana Carolina Madeira, de 42 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar registros de sua transformação física. Em um vídeo publicado no Instagram, a famosa revelou ter passado por um processo de emagrecimento que resultou na perda de 32 kg. A mudança chocou os seguidores e logo viralizou na web.
No relato, a loira, que participou da 9ª edição do "Big Brother Brasil", contou que chegou a pesar 90 kg há cerca de nove anos e esclareceu que seu físico atual é resultado da busca por saúde.
"Muita gente me pergunta como é que com 42 anos tenho esse corpo aqui. Mas poucas pessoas sabem que eu lutei muito para ter esse corpo. Mas não foi o corpo. Foi ter saúde", começou.
Síndrome dos ovários policísticos e tumor no endométrio
Ao explicar o que estava por trás do ganho de peso, Ana Carolina revelou que havia sido diagnosticada com a Síndrome do Ovário Policístico (SOP), um distúrbio endócrino e metabólico caracterizado pelo desequilíbrio hormonal e alteração na ovulação. Durante exames de rotina relacionados à condição, ela recebeu outro diagnóstico: um tumor no endométrio.
O novo problema de saúde a fez engordar muito rapidamente e desregulou o seu ciclo menstrual. Com isso, ela chegou aos 90 kg quando tinha 33 anos, em 2017.
Ana Carolina ainda contou que enfrentou complicações durante a cirurgia para a retirada do tumor: um sangramento anormal, decorrente do aumento não descoberto do tumor, que foi de 3 cm para quase 4 cm.
Em 2019, a loira passou a se tratar com Ozempic, medicamento usado principalmente para tratar o diabetes tipo 2 e que ajuda no processo de emagrecimento. "Não usei a caneta pra emagrecer. Usei para me curar", pontuou.
"A medida que eu fui emagrecendo, eu fui me redescobrindo. Eu não tinha autoestima, e eu entrei em um processo depressivo", desabafou a ex-BBB.
De volta às redes sociais
Recentemente, a ex-BBB voltou a investir na produção de conteúdo para as redes sociais e tem publicado vídeos e ensaios que destacam o corpo sarado. Além de atuar como influenciadora, Ana Carolina tem uma carreira consolidada no mercado imobiliário de luxo.
No Instagram, ela costuma compartilhar detalhes de sua rotina. Em postagem recente, ela posou de maiô vermelho e deixou uma mensagem sobre autoestima: "A melhor versão de uma mulher é aquela que escolhe a si mesma, todos os dias".