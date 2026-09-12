Instagram Debora Secco

Deborah Secco deu o que falar nas redes sociais na última sexta-feira (11). A atriz compartilhou uma sequência de fotos de lingerie e arrancou elogios dos seguidores ao mostrar a boa forma durante a divulgação de uma marca.

Na legenda da publicação, Deborah compartilhou um ensaio fotográfico para uma marca de lingieri. : “Que delícia representar uma marca que eu tanto amo e uso. Bastidores e spoiler para vocês.”

Nos cliques, a atriz aparece usando conjuntos de lingerie de diversas cores, como verde e branco. Com os cabelos soltos e esvoaçantes, Deborah exibiu sua barriga chapada, pernas torneadas e chamou atenção pela produção.

O detalhe do “spoiler” não passou despercebido. Nos comentários, os seguidores se dividiram entre os elogios à beleza da atriz e a curiosidade para descobrir o que ela estaria preparando.

“Deusa demais”, afirmou um fã.

“Maravilhosa”, disse outro.

“Você é um presente, uma flor que desabrocha, linda por natureza, sem explicação, sua beleza fica quadrada na memória e ilumina qualquer escuridão. Gostou? Feita com carinho”, escreveu um terceiro.

Deborah Secco já havia movimentado a web de biquíni

Essa não foi a primeira vez que Deborah Secco chamou atenção nas redes ao compartilhar fotos mais ousadas. Em agosto, a atriz entrou na trend“Eu e o Mar” e reuniu seis registros nos Stories do Instagram.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Na ocasião, Deborah mostrou momentos de lazer durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Ela apareceu mergulhando, tomando sol em uma lancha e posando de biquíni em uma rede.

A atriz ainda exibiu diferentes modelos de biquín i, incluindo peças nas cores azul, marrom e verde-água. As fotos rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que acompanharam os registros da viagem.