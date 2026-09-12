Reprodução/Instagram/@ritaguedes Rita Guedes posa de biquíni e exibe corpão na praia.

Rita Guedes, de 54 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (11) ao abrir um álbum de fotos em que exibe toda a sua boa forma. Na postagem, a atriz surge em diferentes momentos, usando biquínis fininhos e um acessório que vem fazendo parte de sua rotina: os óculos escuros.

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O destaque para o acessório não é à toa. Na legenda da publicação, a atriz brincou sobre o uso frequente de óculos escuros durante sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, da Globo.

Desde o início da atração, Rita vem usando o item durante apresentações e ensaios. Atualmente, ela se recupera de complicações provocadas por um erro médico após uma blefaroplastia realizada em fevereiro.

“Sempre gostei de óculos, acho um charme e é útil em várias ocasiões. Eu uso muito óculos… mas nunca tinha aparecido na TV com eles, mas agora estão todos falando dos meus óculos … então … Olha eles aí fazendo parte da minha vida”, escreveu Rita na legenda da postagem.

Em parte das imagens escolhidas para o carrossel, a atriz surge em diferentes momentos dos últimos anos, ostentando o corpo escultural em durante dias de lazer à beira-mar. A boa forma de Rita chamou a atenção dos seguidores, que rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Maravilhosa sempre, com óculos ou sem”, escreveu uma. “Que mulher lindíssima”, disse outro. “Sensacional”, elogiou um terceiro fã da famosa.







Rita Guedes expõe complicações graves após cirurgia

Desde o início da “Dança dos Famosos”, Rita Guedes chamou a atenção do público por estar usando óculos escuros frequentemente. Após muita especulação, ela resolveu abrir o jogo sobre a cirurgia estética que resultou em uma grave complicação ocular. Em entrevista à Coluna Play, do jornal O Globo, ela contou que passou por uma blefaroplastia e afirmou ter sido vítima de negligência médica durante o processo.

A blefaroplastica é uma cirurgia plástica das pálpebras que remove o excesso de pele, músculo e bolsas de gordura ao redor dos olhos.﻿ "É uma cirurgia simples. Você sai do hospital no mesmo dia e a recuperação dura uma semana. Em um mês, no máximo, você já não tem mais nada. Mas, no meu caso, houve negligência médica", disse a atriz.







De acordo com Rita, o procedimento ultrapassou o tempo normal de execução, se prolongando por aproximadamente três horas além do esperado, e resultando em de diversas complicações. A atriz desenvolveu ceratite, inflamação que atinge a córnea, bem como um quadro intenso na conjuntiva. Além disso, ela precisou manter o olho completamente fechado por um tempo.

A artista também explicou que houve comprometimento do músculo responsável por levantar a pálpebra, o que alterou temporariamente sua aparência e dificultou a visão. Exames levantaram a possibilidade de o problema ter sido causado por uma queimadura durante a cirurgia, possivelmente causada pelo bisturi ou por pinçamento. Como parte da recuperação, Rita passa por sessões de radiofrequência, laser e estímulo do nervo. "Meu olho estava completamente fechado, hoje, ele está 60% aberto", comemorou a atriz.