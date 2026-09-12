Reprodução/Edu Rodrigues A atriz deu sua opinião sobre o remake da novela das nove





Depois de 11 anos longe da Globo, Patrícia França, 54 anos, está de volta à emissora. A atriz foi escalada para “Paraíso Perdido”, nova novela do Globoplay, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Patrícia já tem um novo trabalho pela frente. As gravações começam ainda neste mês, no Rio de Janeiro, e a produção terá 40 capítulos, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2027.





A novela irá misturar elementos de quatro peças de Nelson Rodrigues (1912-1980): Bonitinha, mas Ordinária (1962), A Mulher sem Pecado (1941), Toda Nudez Será Castigada (1965) e Os Sete Gatinhos (1958).

Ambientada nos dias atuais, a trama vai abordar temas presentes na obra do dramaturgo, como desejo, sexo, dinheiro, ciúme e hipocrisia nas relações.

Patrícia França

A atriz ganhou destaque na televisão na década de 1990, quando protagonizou novelas como “Sonho Meu” e “Renascer”. Seu último trabalho na Globo foi em “Malhação Sonhos”, em 2014, quando interpretou Delma.

Record/Divulgação Patrícia França em 2014





Depois, a atriz passou pela Record e integrou o elenco de “Gênesis”, em 2021.

Nos últimos anos, Patrícia se dedicou ao teatro e participou de alguns projetos audiovisuais. Agora, retorna à televisão em uma produção do Globoplay.