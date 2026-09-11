Fagner Vilela/iG Jordana na Record

Jordana Morais, de 30 anos, está prestes a iniciar uma nova fase na carreira após sua participação no "BBB 26", da Globo. A ex-BBB foi anunciada como a nova apresentadora da Link TV, canal de entretenimento nas redes sociais que pertence à Record.

Na última quinta-feira (10), Jordana participou da coletiva de imprensa de "A Fazenda 18" e conversou com a reportagem do iG sobre o novo trabalho. Segundo a apresentadora, as negociações com a emissora duraram algumas semanas até que o contrato fosse finalmente assinado.





A partir da próxima segunda-feira, a ex-BBB estará à frente da programação da Link TV.

"Na segunda-feira começa A Fazenda e começa Jordana também oficialmente no Link TV de segunda a sexta, na Live das duas e também vai ter possivelmente em outros horários também. Mas estou muito feliz, é um desafio na minha carreira que está começando e vou trazer essa bagagem que trago do reality que participei e que agora vou comentar. É uma outra perspectiva e vou aprender muito", afirmou.

Jordana se emociona em despedida da família

A nova fase profissional de Jordana Morais teve início nesta quarta-feira (9), quando ela se mudou oficialmente para São Paulo. Por meio das redes sociais, a morena mostrou os detalhes do processo e surgiu emocionada ao se despedir dos familiares.

A ex-BBB, que até então residia em Águas Claras, na região administrativa do Distrito Federal, viajou sozinha para o novo endereço e deixou sua cachorrinha, Pandora, aos cuidados de sua mãe. "Última passadinha na casa de Mamis para deixar a Pandorinha e me despedir deles", detalhou. Emocionada, Jornada também compartilhou vídeos e fotos da despedida da mãe e dos irmãos.

Após chegar à capital paulista, Jordana reencontrou o ex-BBB Breno Corã, que a ajudou a carregar as malas até o novo endereço. "O que seria de mim sem você, amigo?", brincou ela.

Ao chegar ao local, a famosa mostrou detalhes do estúdio que escolheu para passar os primeiros dias e destacou que a moradia é provisória. "Bom, essa será a minha moradia dos próximos dias! Acompanhem tudo", disse.