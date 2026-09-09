Reprodução/TV Globo Anitta detona participante do "Estrelas da Casa" após choro no Rock in Rio.

Anitta, de 33 anos, deu o que falar nesta terça-feira (8) ao fazer duras críticas ao cantor Filgueira, participante do reality show "Estrelas da Casa", da TV Globo. A cantora detonou o músico após ele chorar no palco do Rock in Rio ao esquecer a letra da música durante apresentação com Belo.

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O comentário da artista, que é conselheira do reality musical, foi exibido durante seu quadro no programa. "É a 'bilionésima' vez que não só eu, mas também o preparador vocal fala para a galera: 'Gente, ensaiou a musiquinha do jeito que é, faz do jeito que é'. Vocês ensaiam aqui tudo bonitinho, tá lindo. Chega na hora vocês querem fazer melisma, inventar 'firula', brincadeira e erra", começou.

Na sequência, a artista pontuou que o esquecimento ao vivo pode acontecer, mas reforçou que chorar não é a atitude mais adequada. "Aí vem uma pessoa, esquece a letra, o que é super normal... eu esqueço a letra das minhas próprias músicas às vezes. Nunca a pessoa deve fazer: 'ah' e aí chora no palco. Palco não é lugar de vítima. Esqueceu a letra? Joga pro público", orientou.

Anitta ainda revelou o que faria se estivesse se apresentando no mesmo grupo de Filgueira. Sem papas na língua, a artista disparou: "O grupo, um está respondendo pelo outro. Eu se estou no grupo, 'taco' o microfone com ódio", disse, fazendo um gesto de bater.

"Depois que sair do palco, aí você chora, bate a cabeça na parede, fala com o terapeuta... no palco você não pode fazer isso. O público não tem pena, não. Vai tratar vocês igual estrume no dia que fizer isso", concluiu a cantora.

Após a bronca de Anitta, a equipe do músico comentou o caso e destacou a importância dos conselhos da cantora: "Depois do último acontecimento no Rock in Rio onde Fil esqueceu a letra, Anitta fez uma dura crítica, porém importante. O processo de construção de um grande artista não é só sobre cantar. Envolve muito jogo de cintura para lidar com as adversidades na hora que a pressão chega, e essa orientação foi correta! Seguimos juntos torcendo e admirando a construção bonita do nosso grande artista."





Choro no palco

Os dez participantes do "Estrelas da Casa" subiram ao Palco Favela, do Rock in Rio, nesta segunda-feira (7). Cada um deles tinha alguns segundos para cantar um trecho solo da música “Palco", clássico de Gilberto Gil, ao lado de Belo. Durante a apresentação, Filgueira se atrapalhou com sua parte, caiu no choro e foi consolado pelo pagodeiro.