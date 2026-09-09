Reprodução/Instagram/@luciasisic Miss Áustria, Lucia Sisic, morre aos 22 anos.

A modelo Lucia Sisic, atual Miss Áustria, faleceu recentemente aos 22 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8) pela Mission Austria, responsável pela organização do concurso, por meio das redes sociais.

"Foi com grande consternação e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa Miss Áustria 2024, Lucia Sisic. Guardaremos a memória de Lucia como uma jovem maravilhosa. Nossos pensamentos e nossas mais sinceras condolências estão com sua família, seus amigos e todos que lhe eram próximos neste momento difícil. Querida Lucia, você sempre fará parte da nossa família Miss Áustria. Descanse em paz", dizia o comunicado.

A causa da morte de Lucia Sisic não foi divulgada pelas autoridades ou pela família. No entanto, jornais locais divulgaram q ue a jovem convivia com uma cardiopatia congênita.

Sisic foi coroada Miss Áustria em 2024, e manteve o título até o momento, visto que não foram realizadas novas edições do concurso. A organização cancelou as competições subsequentes por falta de patrocinadores e por problemas financeiros.

Entre o cirurgias e o sonho da coroa

Segundo os sites austríacos Die Presse, Oe24 e Kronen Zeitung, Lucia Sisic enfrentou sete cirurgias cardíacas ao longo de sua vida devido a sua condição congênita. O último procedimento foi realizado no início de 2025, pouco tempo depois de ela conquistar o posto de Miss Áustria.

Como figura pública, ela falou abertamente sobre seu estado de saúde. Em 2024, Lucia compartilhou uma publicação no Instagram em que agradeceu à equipe médica pediátrica que cuidou dela na infância.

"Gostaria de expressar minha gratidão. Graças aos profissionais e aos médicos dedicados que, com enorme empenho, salvaram repetidamente a minha vida, superei muitos momentos difíceis e pude viver uma vida plena. Sei que superei apenas uma pequena parte do que ainda tenho pela frente. Mesmo assim, orgulho-me de não ter desistido, embora houvesse muitos motivos para isso", escreveu a modelo na época.

Reprodução/Instagram/@luciasisic Lucia Sisic posou ao lado da equipe médica que cuidou dela durante a infância.

Em entrevista ao jornal austríaco Heute, em 2024, a vencedora do concurso nacional afirmou que passou por sua primeira cirurgia logo após o nascimento.

Ela ainda contou como a condição afetou os primeiros anos de sua vida. "As semanas esportivas aconteceram sem mim. Minha infância foi simplesmente diferente, mas também me tornou forte", recordou.

Homenagens

A morte de Lucia Sisic causou grande comoção na Áustria. A Herzkinder Österreich, instituição de caridade austríaca que apoia crianças com problemas cardíacos, que recebeu a visita da modelo em 2024, prestou uma homenagem a ela.

Reprodução/Instagram/@luciasisic Lucia Sisic visitou a Herzkinder Österreich em 2024.

Em uma postagem no Facebook, a organização destacou a importância da trajetória de Lucia como uma pessoa cardiopata que usou sua história para inspirar pacientes diagnosticados com doenças do coração. "Guardaremos a memória de uma jovem calorosa, alegre e admirável - e de uma 'criança do coração' que cresceu e quis transmitir coragem a outras pessoas na mesma situação", dizia o texto.

Fãs e seguidores da modelo também inundaram os comentários de postagens sobre o caso nas redes sociais. "Meus sinceros sentimentos e muita força à família e aos amigos. Ela permanecerá em nossos corações", escreveu um. "Descanse em paz, querida Lucia", disse outra usuária do Instagram.