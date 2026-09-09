Instagram Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa marcou presença no tapete vermelho do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na ilha do Lido, na Itália. Para a ocasião, a atriz elegeu joias Cartier, incluindo criações da nova coleção Into the Wild, lançada pela maison neste mês.

Entre os destaques do look estão o colar e a pulseira Tiger, que reinterpretam a força e a liberdade do animal a partir de uma combinação de ouro branco, safiras, quartzo dumortierita, calcedônia, água-marinha e diamante s. A cabeça do tigre, elemento central das peças, ganha olhos de água-marinha e detalhes em safira, enquanto as listras são construídas com quartzo dumortierita.





Completando o conjunto, Marina usa brincos Faune & Flore de Cartier, também parte da coleção Into the Wild. Em ouro branco, as peças são compostas por quatro esmeraldas e 342 diamantes.

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Em Into the Wild, a Cartier revisita sua relação histórica com a fauna e a flora. A coleção explora, para além da tradicional pantera, outros animais e formas naturais como símbolos de força, energia, liberdade e ousadia, traduzidos pelo savoir-faire da maison.

Marina Ruy Barbosa também se destaca por seu trabalho no mundo dos negócios, além de sua trajetória como atriz.