Reprodução/Instagram/@xuxameneghel Xuxa Meneghel participa da trend

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 63 anos, publicou fotos dos anos 1980 em suas redes sociais e aproveitou para brincar com a trend que utiliza inteligência artificial para recriar imagens de como seriam as pessoas naquela época.

No entanto, ela não utilizou o mecanismo para fazer as fotos. Xuxa compartilhou registros de seu próprio acervo, que fizeram sucesso e marcaram a moda da época. Ao todo, a apresentadora publicou seis fotos diretamente dos anos 1980.

Ao mostrar que não precisa de inteligência artificial, a eterna Rainha dos Baixinhos escreveu: "Eu não preciso de IA. Eu sou anos 80".

Nas redes sociais, o público aproveitou para comentar a publicação da apresentadora, que comandou programas como Xou da Xuxa e Planeta Xuxa.

"Sempre ícone, em qualquer década, em qualquer geração. Lembro da minha mãe elogiando a sua beleza e copiando o seu corte de cabelo e arcos", disse Ana Paula Renault. "O ChatGPT é quem copia ela", disse o irmão da apresentadora, Blad Meneghel.

Xuxa no Último Voo da Nave

É a décima nona turnê da apresentadora Xuxa Meneghel. Anunciado em 2025, o show celebra a trajetória artística da apresentadora e reúne diversas fases de sua carreira, marcando uma despedida oficial dos palcos. Xuxa foi um dos principais nomes da televisão brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

A turnê "O Último Voo da Nave" marca o retorno da apresentadora aos palcos, além de celebrar sua trajetória artística. A produção foi criada com o objetivo de revisitar a carreira de Xuxa por meio de um grande espetáculo, com recursos tecnológicos, efeitos visuais e coreografias.

Polêmicas recentes

Após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, Xuxa comentou sobre a polêmica envolvendo o figurino, que deixou a virilha à mostra enquanto apresentava seus maiores hits. Ela também disse que tentou ajustar a roupa para que não ficasse tão cavada, mas afirmou que os figurinos são inspirados nas décadas de 1980 e 1990.

"Estou com duas meias hoje. No segundo, eu coloquei duas meias para ficar bem. Na realidade, inclusive, eu tenho isso gravado: eu provando as roupas, eu querendo que não ficasse muito cavado. Mas as roupas dos anos 80 e 90 eram muito cavadas. E eu falava: 'Vou aumentar dois dedinhos aqui, dois aqui, dois ali'. Errei ali, entendeu? Teve intervalo e fui ao banheiro. Aí não botei direito as coisas, foi para dentro e me ferrei", disse.



