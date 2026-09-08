Ao que tudo indica, Anitta, 33, já escolheu quem irá coroá-la nos próximos dias. Depois de muitos rumores envolvendo nomes como Virginia Fonseca, 27, e Paolla Oliveira, 44, a cantora parece ter tomado sua decisão final. Contudo, a ex-mulher de Zé Felipe e a atriz global não estão nos planos.
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A famosa não aceitou receber a coroa das mãos da antiga rainha de bateria da Grande Rio. Na verdade, Anitta teria convidado Viviane Araújo, 51, para fazer sua coroação na escola de Caxias, de acordo com informações do Extra.
O convite teria chegado à musa do Carnaval por meio de David Brazil, que também teria sido o responsável por convidar a cantora para ocupar o posto no lugar da influenciadora. Ainda conforme o portal, a artista teria escolhido Viviane Araújo por considerá-la a “Rainha das rainhas”.
Além disso, tanto seu pai, Mauro, quanto seu irmão, Felipe, são fãs de carteirinha da atriz, que ocupa o trono da bateria do Salgueiro há 18 carnavais.
Até o momento, a coroação de Anitta está prevista para acontecer ainda este mês. No próximo sábado, haverá a final da disputa do hino da escola para o Carnaval de 2027, incluindo um samba composto pela cantora junto com Arlindinho, entre outros grandes nomes.
Virginia fala sobre coroação
Através de um comunicado enviado à imprensa, Virginia anunciou que não participaria da coroação a pedido da nova rainha da escola.
“Virginia sempre foi extremamente presente, responsável e respeitosa em todos os compromissos assumidos na Grande Rio. Com a passagem de coroa, não seria diferente. Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar. Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá”, declarou.
Afinal, para Virginia, a Grande Rio e a comunidade de Caxias sempre serão as grandes estrelas. Comunicado de Virginia Fonseca à imprensa.
Contudo, a assessoria da escola afirmou que não tinha a informação sobre a passagem de coroa. "Desconheço essa informação", afirmou.