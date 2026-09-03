Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira abre álbum de fotos do mês de agosto e compartilha clique ao lado de amigas famosas.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, na quarta-feira (2), um álbum de fotos do mês de agosto nas redes sociais. Na publicação, a atriz mostrou diferentes aspectos da rotina, desde bastidores de gravações até momentos de lazer ao lado de seus pets e de um grupo de amigas famosas.

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“Agosto demorou tanto pra passar que o dump só saiu em setembro!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Para abrir o carrossel de fotos, Paolla escolheu uma imagem em que aparece sorridente, sentada em sua cama, vestindo um casaco confortável. Em outro clique, a beldade surge mandando um beijinho para a câmera.

A natação também teve um espaço especial no álbum de fotos de Paolla. Na postagem, a atriz mostrou fotos e vídeos de seus treinos em mar aberto, que fazem parte de sua preparação para viver a personagem Luciana, na nova série da Netflix, "Mãe Imperfeita". A produção é dirigida por Rogério Games, mais conhecido como Papinha, ex-namorado de Paolla.

A artista também destacou alguns momentos dos bastidores de trabalhos recentes. Um dos destaques foi a gravação da abertura da “Dança dos Famosos 2026”, onde ela abriu a pista e agitou o público ao som da música “NUEVAYoL, do cantor porto-riquenho Bad Bunny.

Paolla ainda publicou fotos de momentos de descanso em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz surge curtindo dias ensolarados ao lado de seu cachorro, Marley.





Paolla Oliveira janta com famosas

Entre as selfies publicadas por Paolla, uma chamou atenção: o registro de um jantar lotado de estrelas. Na imagem, a atriz posou ao lado das famosas Sabrina Sato, Taís Araujo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira janta com amigas famosas

A foto já havia sido compartilhada nos Stories do Instagram da artista em 12 de agosto. Na ocasião, o encontro foi chamado de "noite das garotas" pelas artistas. No registro, elas aparecem sorridentes, sentadas à mesa. Apesar da postagem, o motivo da reunião não foi divulgado pelas atrizes.

Paolla Oliveira faz treino de crossfit e exibe barriga sarada

Paolla Oliveira surgiu experimentando um novo esporte nas redes sociais. Nesta quinta-feira (3), a atriz compartilhou um vídeo de uma campanha publicitária em que aparece fazendo uma aula de CrossFit.

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira faz treino de crossfit e exibe barriga sarada.

Nas imagens , Paolla surge vestindo um conjunto fitness verde, composto por uma calça, casaco e um top, que deixou a barriga sarada à mostra. Na gravação, ela surge praticando exercícios em uma academia. "Eu acho que eu já posso me considerar uma crossfiteira", brincou Paolla.

Vale destacar que a atriz já patrica uma série de atividades físicas, como musculação, skate, natação e boxe.